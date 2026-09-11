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「石化教父」陳武雄涉隱匿土地關係人交易 一家四口背信遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

被稱為「石化教父」的上櫃和桐化學創辦人、前國策顧問陳武雄，2016年利用大南港土地開發案，涉嫌將公司名下持有的土地持分轉售給自己和家族所掌控的公司，卻隨匿上述關係人交易，造成和桐及子公司逾21億元損害。台北地檢署依證券交易法特別背信、財報不實等罪起訴陳武雄一家四口及公司主管共8人。

起訴8人包括陳武雄、陳妻林錦花、陳子陳威宇、陳女陳怡如，以及和桐前總經理劉健成、行政事業群前總經理蔡儀、財務部前副理林惠燕與陳的學生楊猷傑。

2020年「大南港土地」標售案曾轟動不動產市場，該土地開發案是由和桐持股百分之百的子公司和信成與國揚實業等6家公司共同合資開發，其中和信成持有10.43％。

檢方查出，2008年間，陳武雄主導和信成將持有的957坪土地，以6億9870萬元給自己及家族控制的宇盛開發，卻未在財報上揭露。2016年又延遲交付土地價金1億2995萬餘元，直到2020年大南港土地案被富邦人壽買下後才付清，使和桐、和信成放任宇盛違約卻未沒收土地價金2億2750萬元、未收回時價15億8853萬多元的土地，共造成公司損失18億1603萬多元。

2013年間，陳武雄另與時任和桐董事長楊猷傑，代表和信成與宇盛私下簽訂捐地權利移轉同意書，將捐地權利移轉給宇盛，再將權利讓與其他建商和土地開發公司，導致和信成與和桐損失3.4994億元的增值收益。

「石化教父」和桐化學創辦人、前國策顧問陳武雄，涉嫌利用大南港土地開發案將公司名下持有的土地持分轉售給自己和家族所掌控的公司，卻隨匿關係人交易造成公司逾21億元損害遭北檢起訴。聯合報系資料照
「石化教父」和桐化學創辦人、前國策顧問陳武雄，涉嫌利用大南港土地開發案將公司名下持有的土地持分轉售給自己和家族所掌控的公司，卻隨匿關係人交易造成公司逾21億元損害遭北檢起訴。聯合報系資料照

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