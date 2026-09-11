「石化教父」陳武雄涉隱匿土地關係人交易 一家四口背信遭訴

被稱為「石化教父」的上櫃和桐化學創辦人、前國策顧問陳武雄，2016年利用大南港土地開發案，涉嫌將公司名下持有的土地持分轉售給自己和家族所掌控的公司，卻隨匿上述關係人交易，造成和桐及子公司逾21億元損害。台北地檢署依證券交易法特別背信、財報不實等罪起訴陳武雄一家四口及公司主管共8人。

起訴8人包括陳武雄、陳妻林錦花、陳子陳威宇、陳女陳怡如，以及和桐前總經理劉健成、行政事業群前總經理蔡儀、財務部前副理林惠燕與陳的學生楊猷傑。

2020年「大南港土地」標售案曾轟動不動產市場，該土地開發案是由和桐持股百分之百的子公司和信成與國揚實業等6家公司共同合資開發，其中和信成持有10.43％。

檢方查出，2008年間，陳武雄主導和信成將持有的957坪土地，以6億9870萬元給自己及家族控制的宇盛開發，卻未在財報上揭露。2016年又延遲交付土地價金1億2995萬餘元，直到2020年大南港土地案被富邦人壽買下後才付清，使和桐、和信成放任宇盛違約卻未沒收土地價金2億2750萬元、未收回時價15億8853萬多元的土地，共造成公司損失18億1603萬多元。

2013年間，陳武雄另與時任和桐董事長楊猷傑，代表和信成與宇盛私下簽訂捐地權利移轉同意書，將捐地權利移轉給宇盛，再將權利讓與其他建商和土地開發公司，導致和信成與和桐損失3.4994億元的增值收益。