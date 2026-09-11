郭再欽科技監控撤銷招疑 台南地院：法官獨立審判結果應尊重

前民進黨中執委郭再欽涉及土地詐貸案，台南地方法院9月3日裁定撤銷科技設備監控後引來質疑；地院今天澄清，這是承辦法官職權行使，屬獨立審判結果，應予尊重。

台南地院今天發布新聞稿指出，郭再欽涉犯土地詐貸案起訴後，承辦法官審閱相關證據資料及案情，認為改以限制出境、出海等強制處分，足以擔保日後到案接受審判。

地院表示，撤銷偵查中科技設備監控處分，是承辦法官綜合全案卷證資料、訴訟進度及相關案情後的職權行使，屬於依法確信獨立審判結果，應予尊重；當事人若不服，得依法循相關程序解決、救濟。

地院說明，此案與他案涉案情節不同，並無必然關連，且是分別獨立個案，應由各承辦法官依法認定、處理；此案所實施強制處分措施，未摻雜、考慮其他非法律相關因素，希望外界切勿任意揣測，留給承辦法官純淨審判空間。