北市瑞恩旅行社違法吸金百萬 負責人、經理2人遭訴

主打日本精緻旅遊和小型包團旅遊的北市瑞恩旅行社，其林姓負責人與朱姓專案經理涉嫌透過FB社團「天使投資平台」，以每單位20萬元，保證3年利息至少12％及期滿領回本金等條件，向5名投資人違法吸金100萬元。台北地檢署依違反銀行法非法收受存款罪，起訴林、朱及瑞恩旅行社，但考量林、朱認罪且已全數返還投資款項，建請法官減輕其刑。

起訴指出，林、朱2人涉嫌自去年8月起，透過上述投資平台推出「三年期募資計畫」招攬民眾投資，每一投資單位為20萬元，並保證第1年獲利3％、第2年獲利4％、第3年獲利5％，3年共計12％利息，3年期滿則可拿回本金。

林、朱對外提供「2026瑞恩旅遊募資說明書」及「2026瑞恩募資計畫參與協議書」，給有意願的投資人，以瑞恩旅行社名義招攬投資，前後共有5人參與投資，違法吸金共100萬元。

檢察官考量林、朱2人不僅在偵查期間坦承犯行，且林男已將100萬元不法所得全數退還給5名被害人，認定已有悔意且積極彌補損害，因此也建請法院予以減輕其刑，給予改過自新機會。