致癌油風暴…泰山現任總座求撤銷羈押 中院駁回：隱匿案情

中聯致癌油案引起軒然大波，檢方依違反食品安全衛生管理法起訴中聯、福壽、福懋及泰山等19名被告。泰山總經理蔡國樑聲請撤銷羈押，主張案發時為副總無權責，台中地院認為，泰山高層欲隱瞞事實、統一口徑，蔡也回「OK」，且他至今和前總經理沈怡君互相推諉，仍認有羈押必要，駁回聲請，不得抗告。

蔡國樑主張，泰山品保課林姓副課長今年6月15日出席保聯席會議後，隔天16日將泰山疑有進苯駢花超標的同一油品訊息向田中油脂廠林姓副廠長報告，當天也寄電子郵件給張姓廠長、時任總經理沈怡君， 再轉寄給當時為副總的他。

蔡表示，泰山今年7月1日前有2位副總，他當時負責採購、委託加工及銷售，另名鈕姓副總處理品管、行銷及規畫，苯駢花超標是品管問題，指揮體系上屬鈕副總的職權，與他無關；因中聯總經理余凌冲之前是泰山經理，與他有交情，所以6月16日林姓副課才轉寄信給他。

蔡說，他僅將得知結果上報沈怡君，直接下令盤點問題商品庫存、封存及送驗者，都是沈怡君；泰山本身也有「食安中心」由總經理擔任召集人，但沈女接任後該中心未曾運作，他也非中心成員。

蔡也說，6月30日通報後，面臨下架及消費者退貨、抱怨，他7月1日上任總經理後就組成「油安群組」，公司江姓法務在群組發表如何對外回應，是江個人所為，請求撤銷羈押。

台中地院認為，林姓副廠長6月16日寄給沈怡君、蔡國樑郵件中，明確提及「蔡總關心一下，市面上箱油，是否買回？」沈女也稱6月25起已非總經理，所有布達都有向蔡報告、請示，相關證據也顯示，蔡對本案犯罪事實，並非全然未曾參與或毫無決策權。

中院也說，蔡國樑長年擔任上市公司高階主管，有相當經濟能力、社會資源，確實有逃亡可能，且他原為泰山副總，7月1日後擔任總經理，對泰山有監督管理權限，且對話顯示，江姓法務留言稱「不能提及6/15」、「請編輯訊息」、「如何回應，請內部統一」等泰山高層欲隱瞞事實、統一口徑後，蔡回覆「OK」，足認有商議隱匿案情、刪除對話事實，且蔡、沈就權責、交接一事，至今仍互相推諉，仍有串證可能，仍認有羈押必要，駁回蔡國樑聲請。