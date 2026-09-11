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台鐵月台撿到行動電源沒歸還 男被監視器拍下代價6000元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陳男去年深夜在台鐵新竹站1號月台充電區，看見旅客遺留的行動電源及充電線，竟直接占為己有。失主報警後，鐵路警察調閱監視器循線查獲。新竹地院依侵占離本人持有之物罪，判陳男罰金6000元，得易服勞役6天。

判決書指出，陳男去年10月21日晚間10時30分許，在新竹市台鐵新竹站1號月台充電區，發現吳男將行動電源及充電線遺留在現場，物品已脫離吳男持有，陳男卻因一時貪念，將行動電源及充電線拿走，占為己有。

吳男事後發現物品遺忘在月台充電區，隨即報警處理。鐵路警察調閱站內監視器畫面，並比對相關影像後循線查獲陳男，警方也查扣行動電源及充電線，之後已全數發還吳男。

陳男在警詢及偵查中均坦承犯行，相關說法也與吳男證述相符，另有8張監視器畫面截圖、現場照片、扣押筆錄、扣押物品目錄表及監視器影像等證據佐證。

法官審酌，陳男因一時貪念侵占已脫離他人持有的物品，不僅侵害他人財產安全，也造成失主生活上的不便，所為實屬不該；考量他犯後坦承犯行，依侵占離本人持有之物罪，判罰金6000元，得易服勞役6天。

至於陳男侵占的行動電源及充電線，原屬犯罪所得，但因已實際返還吳男，法院依規定不再宣告沒收或追徵。全案仍可上訴。

陳男去年深夜在台鐵新竹站1號月台充電區，看見旅客遺留的行動電源及充電線，竟直接占為己有。示意圖／聯合報系資料照
陳男去年深夜在台鐵新竹站1號月台充電區，看見旅客遺留的行動電源及充電線，竟直接占為己有。示意圖／聯合報系資料照

台鐵 行動電源

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