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送包場電影票涉賄選 新北板橋里長參選人30萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署針對地方選舉賄選案件再下一城，檢察官邱舒婕接獲線報指出，新北市板橋區某劉姓里長參選人於今年5月間，涉嫌以贈送免費包場電影票為對價，對里民賄選。新北檢昨指揮調查局新北市調查處執行搜索、約談，檢察官複訊後諭知劉男、劉父及競選工作人員各30萬、50萬及5萬元交保，前兩人並限制出境、出海。

檢調昨兵分三路，前往劉男、劉父及競選工作人員住處執行搜索，並約談獲贈電影票的相關民眾及證人，共約談26人到案說明。據了解，劉男為求順利當選，早在4個月前便開始鋪路，於今年5月間，以無償發放電影票，對有投票權的里民賄選行為，被檢方認定涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人，行求賄賂，而約其為一定之行使投票權罪嫌。

新北檢呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉賄選情事，可撥打檢舉專線提供線索，司法機關對於檢舉人身分均嚴格保密，若因檢舉查獲賄選者，還可獲得高額檢舉獎金。

新北市板橋區某劉姓里長候選人於今年5月間，涉嫌以贈送免費包場電影票為對價進行賄選。新北檢昨搜索、約談共26人，檢察官複訊後諭知劉男、劉父及競選工作人員各30 萬、50萬及5萬元交保。聯合報系資料照
新北市板橋區某劉姓里長候選人於今年5月間，涉嫌以贈送免費包場電影票為對價進行賄選。新北檢昨搜索、約談共26人，檢察官複訊後諭知劉男、劉父及競選工作人員各30 萬、50萬及5萬元交保。聯合報系資料照

賄選 板橋 里長 2026九合一選舉 新北市選舉

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