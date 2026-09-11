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中鋼煉鋼廠未落實斷能上鎖害工人遭吸入窒息 廠長及值班員判緩刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中鋼位於高雄市小港區的煉鋼廠於2024年發生外包廠商莊姓工人實施集塵室濾袋拆清作業時，因中鋼未落實設備斷能管制與上鎖措施，控制室值班員誤啟動遠端開關，導致莊男當場遭吸入擋板間夾，送醫因外傷性窒息不治，法院審理後，將中鋼煉鋼廠洪姓廠長及控制室伍姓值班員依過失致死罪各判處有期徒刑6月，均宣告緩刑2年。

判決書指出，中鋼煉鋼廠洪姓廠長擔任該作業區共同作業協議組織負責人，負有指揮、監督及防範職業災害之責，伍姓值班員則為中鋼控制室值班人員，負責相關斷能隔離點掛牌及程序。

2024年11月29日，中鋼將W3現場修護工程交由外包廠商承攬，依職業安全衛生法及中鋼內部作業標準規定，設備掃除或維修有致危害勞工之虞時，應停止運轉並採取上鎖及掛牌措施，但中鋼方面並未向廠商明確揭露所有斷能隔離點，亦未於控制桌及出口擋板氣壓缸手閥提供禁止操作卡。

11月29日當天下午2時許，包含莊男在內的廠商員工於集塵室出口擋板附近施作濾袋更換作業，伍姓值班員在電話聯繫下，誤以為現場已具備測試條件，遂於控制室進行遠端操作開啟擋板，靠近擋板出口處的莊男頓時遭設備強大吸力吸入間夾，經急救仍宣告不治。

高雄地院法官認為，洪、伍兩人疏於注意職場安全規定，未確實執行斷能上鎖與巡視，致生死亡憾事，考量兩人犯後始終坦承犯行、態度良好，且於偵查階段已與被害人遺屬達成調解並全數賠償完畢，獲得家屬諒解，因此依過失致死罪各判處有期徒刑6月，並宣告緩刑2年。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

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