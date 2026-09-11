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男為胞弟出氣…教訓2少年脫褲毆打還錄影上傳限動 二審判更重

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

郭姓男子不滿胞弟遭人毆打成傷，去年2月14日約出2少年在國道8號及1號交接橋下空地談判，找了林姓、吳姓友人等人助陣，除以束帶綁住2少年雙手令跪下趴地，強行脫褲分持皮帶、球棒毆打、空氣槍射臀，過程還錄下其性影像發布IG限動，郭等3人一審被判刑4年半至4年2月，上訴二審改判7年10月至7年半。

檢方起訴，郭男不滿胞弟遭林姓、黃姓少年等人毆打成傷，去年2月14日晚間約林姓少年出面協商，同時，他聯繫林姓男子時，吳姓男子及廖姓少年甥舅決意到場助勢，林男則交付空氣槍一把給廖姓少年隨行。林姓少年自行上車，途間郭要求少年打電話通知另毆打胞弟黃姓少年一起到國道8號、國道1號交接橋下空地會合，

郭等人以束帶綁住林、黃兩名少年雙手，喝令跪下趴在地上，林動手脫下2人褲子，裸露出下體、臀部，郭等人分持皮帶、球棒毆打，施暴過程中，郭、林、吳等3人還分持手機攝錄其身體隱私部位性影像。

期間，廖姓少年持槍枝抵住並朝林姓少年臀部射擊，黃姓少年見狀唯恐繼續遭受毆打，主動哀求欲賠償100萬元，但與家人聯繫未果。

隨後，林男令2少年上車，要求支付10萬元，並提供其TELEGRAM給林姓少年互加好友，傳送其名下郵局帳戶供其匯款，才讓2人少年下車，解除束帶後釋放。

未料，郭等人翌日凌晨分別將該影像在IG發布限時動態，黃姓少年瀏覽後報警處理，警方循線查獲，2少年也未匯款給林姓男子。

一審認郭、林及吳姓男子共同犯以強暴方法使少年被拍攝性影像罪又犯散布少年性影像罪，分判刑4年6月至4年2月不等徒刑。廖姓少年則由少年法庭另行審理。檢辯雙方均不服上訴。

郭等人及辯護人認為，郭等人是在教訓2少年過程中，拍攝到他們臀部、性器等部位，拍攝行為並非於「性活動」過程中所為，目的也與性活動無關，不適用兒童及少年性剝削防制條例第36條、第38條罪。

台南高分院認為，本案影像既已攝得2少年裸露臀部、性器官等部位，2人性隱私即已遭受現實且具體侵害，實不因過程是否屬「性活動」而有所減損。

合議庭表示，兒童及少年性剝削防制條例立法目的在於防制兒童及少年遭受「任何形式」性剝削，保護其身心健全發展，倘將兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項解釋，限縮為與「性活動」相關過程所拍攝影片始有適用，恐造成權利保護空窗，使因性活動以外情形遭拍攝性影像兒少遭排除在保護之外，無異於變相鼓勵加害人以「教訓」、「整人」或「惡作劇」等名義，遂行拍攝兒少性影像之實。

台南高分院認為，本案影像既已攝得2少年裸露臀部、性器官等部位，2人性隱私即已遭具體侵害，實不因過程是否屬性活動而有所減損，改判郭等3人7年10月至7年半。聯合報系資料照
台南高分院認為，本案影像既已攝得2少年裸露臀部、性器官等部位，2人性隱私即已遭具體侵害，實不因過程是否屬性活動而有所減損，改判郭等3人7年10月至7年半。聯合報系資料照

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