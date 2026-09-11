辜仲諒澄清湖購地案判7年8月 高院裁定限制出境、科技監控再延長

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，案件上訴審理中，因辜限制出境、出海及科技監控期限屆滿，台灣高等法院裁定自9月13日延長限制出境、出海及以個案手機於住居所定時拍照回傳科控中心，可抗告。

高院裁定指出，辜仲諒涉犯銀行法、證券交易法等犯罪嫌疑重大，足認有逃亡之虞，為確保日後審判、執行順利進行，法院裁定限制出境、出海及科技監控8個月，期限將於9月12日屆滿。

高院聽取檢察官及辜仲諒的意見，並審酌全案證據資料後，認為辜仲諒一審被判刑7年8月，罪責非輕，且屬於重大金融犯罪類型，日後有經民事追索賠償的風險，基於趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，辜逃匿規避審判程序或刑罰執行可能性高，具有逃亡動機。

裁定指出，辜仲諒曾任中國信託金融控股公司副董事長、副總執行長及中國信託商業銀行董事長，認有在境外生活資力及能力，有相當理由足認有逃亡之虞，仍有繼續限制出境、出海、定期報到的必要。

高院指出，辜仲諒以無逃亡動機，限制出境、出海及科控處分有違比例原則，另因工作需求，願按時於居住地以外的不限定地點，進行個案手機報到，但案件仍在審理中，辜面臨不利益結果的可能性隨訴訟進行而有不同，縱使先前有遵期到庭、無違反羈押替代處分等，也無從據此推斷往後均無萌生逃亡動機的可能。

裁定指出，以我國四面環海，離境不難且方式多元，僅以非定點拍照上傳方式報到，恐難以確保訴訟程序順利進行，至於辜仲諒以工作或家庭因素，請求放寬報到地點及時間，應待有具體需求時，檢附相關事證提出聲請，法院再酌情處理。