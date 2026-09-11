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當初為節稅做這件事 他砸近3000萬蓋3棟房差點拿不回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陳男砸近3000萬在新竹縣蓋房，為節稅借名登記在好友建設公司名下，未料該公司爆發財務危機，房屋還遭銀行假扣押。陳男急提告證明房屋是自己出資興建，所幸新竹地院最終判信託無效，建物也移轉回他名下。

判決書指出，陳男是新竹縣某處土地所有權人，2022年11月24日與A建設公司簽訂營建與監造管理服務契約，由陳男出資，在土地上興建3筆建物。契約記載工程預算2787萬元，加上管理費167萬2200元、營業稅8萬3610元，總額達2962萬5810元，追加費用另計。

陳男主張，當初因節稅考量，雙方約定借用A建設公司名義擔任起造人，房屋實際由他出資興建。建物2024年9月完工，同年12月登記在A建設公司名下，原本規畫日後共同出售土地及建物。

2025年5月，陳男聽聞A建設公司陷入財務危機，擔心自己出錢蓋的房屋遭公司債權人查封、拍賣，因此緊急與A建設公司商議，將3筆建物透過「信託」方式移轉登記回他名下，雙方5月21日簽訂信託契約，5月27日完成登記。

未料A建設公司撰擬的契約屬於自益信託，受益人仍是A建設公司，銀行便針對A建設公司的信託受益權聲請假扣押，並經法院扣押在案。陳男提告坦承當初辦理信託就是為了防止建物遭A建設公司債權人強制執行，雙方其實沒有真正管理信託財產的意思，要求法院確認這項「假信託」無效。

法官認為，陳男提出營建與監造管理服務契約、建造執照、土地及建物謄本等資料，可證明房屋確由陳男出資興建，只是借用A建設公司名義登記。依最高法院見解，自己出資興建房屋者，不待登記即可原始取得所有權。

法官並指出，陳男與A建設公司後來為避免債權人強制執行，再將建物辦理信託登記，但雙方欠缺真正信託合意，也沒有實際履行信託契約，屬於「通謀虛偽意思表示」，依民法規定應屬無效。

法官另認定，陳男與A建設公司間確有借名登記關係，陳男已透過訴訟合法終止，因此A建設公司負有將建物所有權移轉給陳男的義務。最終判決確認信託行為及信託登記均無效，A建設公司應塗銷信託登記，再將3筆建物所有權移轉給陳男。

陳男砸近3000萬在新竹縣蓋房，為節稅借名登記在好友建設公司名下，未料該公司爆發財務危機，房屋還遭銀行假扣押。示意圖。圖／取自123RF
陳男砸近3000萬在新竹縣蓋房，為節稅借名登記在好友建設公司名下，未料該公司爆發財務危機，房屋還遭銀行假扣押。示意圖。圖／取自123RF

節稅 假扣押 新竹

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