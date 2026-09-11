基隆「乾泰豐」綁標弊案再約談4公務員 中正區公所祕書5萬交保

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，繼7月收押議員曾紀嚴等5人後，昨天發動第二波搜索，搜索中正區公所等6處，並到市府都發處調卷，約談中正區前區長傅俊昇等4名公務員，昨晚公所陳姓祕書諭知5萬元交保， 其他3人漏夜複訊。

檢調從7月查扣在押5名被告手機通訊軟體對話訊息與相關資料，全案擴大追查，昨二度約談上次20萬交保的傅俊昇、從都發處到區公所經建課的陳姓代理技士、陳姓祕書、廖姓經建課長等4人涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌重大，另約談1名廠商到案，也提訊在押乾泰豐負責人何沛紳，調查人員共帶6人訊問釐清相關細節。

昨晚10時10分區公所陳姓祕書5萬元交保，其餘傅俊昇、陳姓代理技士、廖姓經建課長3人都還在檢方漏夜複訊中。

基隆地檢署檢察官偵辦乾泰豐公司承包基隆市政府公共工程涉嫌舞弊等案件，7月15日首波搜索基隆市府採購中心等31處，約談基隆市政府官員、議員曾紀嚴、廠商等24人到案，查扣相關帳冊、文件、電腦等證物。

首波偵辦行動，議員曾紀嚴、基市工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約聘僱員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、會計洪美香等5人，涉犯貪汙治罪條例的違背職務與不違背職務行收賄、圖利、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪，聲押禁見獲准，另傅俊昇20萬交保，案發後改調技正。