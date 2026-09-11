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立委高金助理張俊傑變裝逃亡 接應共犯羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，日前破壞電子手環棄保潛逃，台北地檢署查出，張俊傑9月6日與友人南下嘉義，透過友人找上男子周煥凱借車，再由該友人開車載張俊傑逃亡，檢察官昨指揮新店分局搜索拘提周煥凱到案，由於周煥凱對中人身分交代不清，檢方認有串滅證之虞聲請羈押，法院晚間裁准，成為張俊傑逃亡後首位被羈押者。

據調查，張俊傑是有計畫性逃亡，他6日會同友人從台北南下嘉義，中途不僅變裝，中途還透過友人打電話向周煥凱借車，周煥凱允諾提供一輛白色轎車，友人取得車輛後，旋即載張俊傑繼續往嘉義、台南、高雄繞行，最後定點尚在調查，9月7日該友人依約將車子還給周煥凱，車輛已被警方在嘉義查扣。

至於張俊傑是否已經偷渡離境？檢警依據情資研判，不排除任何可能性，但負責牽線借車的友人目前不知去向，檢警正全面追緝。據調查，張俊傑與周煥凱不認識，是透過友人作為斷點，間接向周煥凱借車逃亡，是有計畫性潛逃。

據周煥凱供稱，自己只是受人之託，借車給朋友「急用」，他沒載送過張俊傑，也不知道對方身分，更不知此人與高金素梅案有關。檢方比對扣案資料，發現周煥凱交代友人的姓名，其真實性有待查證，懷疑對逃亡過程有所保留，有高度勾串證人或被告之虞，向法院聲押禁見，法院開庭後火速裁押。

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃遭通緝。聯合報系資料照
立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃遭通緝。聯合報系資料照

男子周煥凱提供車輛助張俊傑逃亡，法院火速裁定羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影
男子周煥凱提供車輛助張俊傑逃亡，法院火速裁定羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 立委 高金素梅

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