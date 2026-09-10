男子網路留言要殺總統 一審判決無罪的理由曝光

彰化縣黃姓男子今年2月至3月在Threads匿名留言要殺總統賴清德，被網友檢舉，警詢依恐嚇公眾等兩罪移送偵辦。彰化地方法院審結，認相關證據不足以證明針對對象確受有危害生命、身體之惡害通知，判處黃男無罪。

判決書指出，黃男今年2月至3月以暱稱「礦泉水」在Thteads接續留言「我要在賴清德前面丟他鞋，罵賴政府你們在搞獨裁！」、「叫賴清德躲好！台灣人要殺他！」、「別讓我抓到啦，要不然我殺你啦死青鳥！」、「我他們要殺賴清德總統啦！殺這個無替台灣人著想的垃圾總統」等9則。

警方接獲網友檢舉函，以警政署智慧分析決策支援系統頁面截圖、社群平台個人頁面截圖、搜索扣押筆錄等證據，傳喚黃男到案說明之後，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌移送偵辦。

彰化地方認為，恐嚇公眾罪的恐嚇對象須為「公眾」，即不特定人或多數人，黃男留言所稱「青鳥」是指他看到Threads上留言的網路使用者 ，而非泛指近來因特定政治立場或自我認同而被稱作「青鳥」之不特定人或多數人。恐嚇危害安全罪是加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人者係指以使人生畏心為目的，而通知將加惡害之於被害人者，若僅在外揚言加害，並未對於被害人為惡害之通知，尚難構成本罪。

地院認為，綜上所述，檢方列舉相關事證既無從證明留言所針對的對象確受有危害生命、身體之惡害通知，自無從遽以恐嚇危害安全罪論處，自應為無罪之諭知。可上訴。