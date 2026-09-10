澎湖6人偷捕海膽 遭判1年、6月不等均可緩刑

澎湖項姓民眾等6人被控在海膽開放捕撈前，偷捕馬糞海膽164顆，澎湖地院日前依違反漁業法罪，判處項男1年徒刑，緩刑4年，另5人分處6月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年。

判決指出，項男等均無前科紀錄，且始終坦承犯行，知所悔悟，以暫不執行為適當。其中項男處有期徒刑1年，緩刑4年，應於判決確定後6個月內，向國庫支付新臺幣64萬元；項男之子、莊姓、蔡姓和2名洪姓等5名被告，各處有期徒刑6月，得易科罰金，均緩刑2年，並均應於判決確定後6個月內，各向國庫支付新台幣12萬2000元。法官沒有宣告沒收項男的自用小船。

項男父子與莊姓、蔡姓和2名洪姓等6人，共同基於違反水產動植物採捕禁止命令之犯意聯絡，今年6月30日下午6時許，搭乘由項男所駕駛其所有自用小船，前往澎湖金嶼南側海域，由洪姓與莊姓等人以自由潛水方式下海徒手抓捕馬糞海膽。

項男之子負責拋錨和回收捕捕獲海膽，蔡姓則負責下海推船避免觸礁，共非法採捕馬糞海膽164顆，經澎湖地檢署會同澎湖縣政府農漁局「打擊非法漁撈平台」查緝團隊當場查獲。