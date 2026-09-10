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亞運金牌圍棋教練遭撤銷國家隊資格、國光獎金沒了 行政官司敗訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

杭州亞運金牌圍棋教練林宇翔因提交錯誤排陣、比賽期間安排記者採訪等違失，賽後遭撤銷國家隊教練資格，他不服提行政訴訟請求回復資格、頒發國光獎章、獎金100萬元，一審認為屬於民事爭議，判決林敗訴。案經上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

林宇翔被選手向圍棋協會申訴，指控他在亞運期間有違失，包括未確認即提交錯誤排陣、比賽期間未取得選手同意安排記者採訪且地點違規、未向中華奧會回報2名選手住宿房號等，林事後曾在群組道歉。

圍棋協會2023年10月17日決議撤銷林宇翔的國家隊教練資格，林不服提申訴，協會回覆申訴不成立。林不服以教育部、體育署為被告，提行政訴訟救濟，請求撤銷圍協決議及申訴不成立決定，回復國家隊教練資格、頒給國光獎章及獎金100萬元。

台北高等行政法院一審認為，撤銷國家教練資格是特定體育團體私法自治的行為，雖受國家機關依法令監督管理，但本質上不是行政機關委託行使公權力的行政行為，林宇翔雖不服協會決定，是屬於私法爭議事項，應以圍協為被告提起民事訴訟救濟。

一審指出，林宇翔捨此不為，反以教育部、體育署為被告提行政訴訟，請求發動行政權撤銷他與圍協間的私權關係，於法無據，判決林敗訴。林提上訴，最高行今認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

圍棋示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照
圍棋示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照

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