快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

北市里長選舉8萬元搓圓仔湯、選舉賭盤押國民黨最多席次 檢警約談2人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署因應九合一選舉偵辦不法，台北市中正區文北里長候選人張安東涉嫌「搓圓仔湯」，要求現任里長陳余秀卿給他8萬元，即打消參選念頭，被檢舉違反選罷法，檢警今搜索張住處，約談張到案說明。

檢警追查，張安東、陳余秀卿在過去選舉中曾是競爭對手，今年2人再度參選里長，張安東涉嫌在今年8月底涉嫌「搓圓仔湯」，向為求連任的陳余秀卿要求「只要8萬元」，他就打消念頭，不登記參選里長，但陳余秀卿果斷拒絕。

檢方另掌握，一名張姓男子今年7月在全球知名去中心化預測平台「Polymarket」，投注參與預測今年地方選舉哪個政黨當選縣市長席次最多，涉嫌下注85元美金，換算約新台幣2500元，押「國民黨」席次最多。北檢今指揮台北市刑警大隊，依違反選罷法、及賭博罪嫌，約談張男到案。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

國民黨 北市 選罷法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國民黨壯圍鄉長參選人張家豪涉禮盒賄選 檢聲押

宜蘭壯圍鄉長選舉激戰檢舉滿天飛 張家豪被檢舉送酒…檢調偵辦中

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

新北市1039里 今年第5屆里長選舉同額競選多達570里

相關新聞

台中消防員車禍挨告...竟勾結軍醫偷查民眾個資 不得緩刑下場慘

台中市消防局施姓隊員和民眾車禍，遭民事求償期間他竟委託國軍台中總醫院急診醫學科蔡姓主任，由蔡偷查民眾就醫紀錄供他作為有利己的舉證；台中地院審酌，蔡、施非法搜集民眾個資、侵害隱私，犯後沒和解，依違反個資法各判5月、4月徒刑，不得易科罰金、不得緩刑，可上訴。

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒 有串供之虞裁定收押禁見

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月間多場村鄰長年終餐會的前後，張家豪致贈貼有服務於鄉公所主秘名片的清酒禮盒，檢調又發現張與相關人士LINE對話及尋求支持等對話，認定他涉嫌賄選且有串供之虞，經宜蘭地方法院裁定收押禁見。

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

媒體人彭文正長期質疑前總統蔡英文博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，案件纏訟多年，最高法院今判決彭敗訴，全案確定。

北市里長選舉8萬元搓圓仔湯、選舉賭盤押國民黨最多席次 檢警約談2人

台北地檢署因應九合一選舉偵辦不法，台北市中正區文北里長候選人張安東涉嫌「搓圓仔湯」，要求現任里長陳余秀卿給他8萬元，即打消參選念頭，被檢舉違反選罷法，檢警今搜索張住處，約談張到案說明。

民進黨基隆市議員張顥瀚詐78萬助理費免關 但因褫奪公權將解職議員

民進黨籍基隆市議員張顥瀚詐領助理費78萬餘元，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，二審改判刑1年11月，褫奪公權2年並宣告緩刑5年，案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。張雖不必入監，但因褫奪公權仍會被解職。

基隆乾泰豐綁標弊案再爆第二波搜索 約談傅姓前區長、都發處等5人

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，繼7月收押議員曾紀嚴、負責人何沛紳等5人後，今天發動第二波搜索，檢調上午再到市政府都市發展處調閱卷宗，搜索中正區公所等6處，約談二度約談傅姓前中正區長、都發處前承辦員等5人，及1名證人到案說明，擴大偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。