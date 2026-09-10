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北市里長選舉8萬元搓圓仔湯、選舉賭盤押國民黨最多席次 檢警約談2人
台北地檢署因應九合一選舉偵辦不法，台北市中正區文北里長候選人張安東涉嫌「搓圓仔湯」，要求現任里長陳余秀卿給他8萬元，即打消參選念頭，被檢舉違反選罷法，檢警今搜索張住處，約談張到案說明。
檢警追查，張安東、陳余秀卿在過去選舉中曾是競爭對手，今年2人再度參選里長，張安東涉嫌在今年8月底涉嫌「搓圓仔湯」，向為求連任的陳余秀卿要求「只要8萬元」，他就打消念頭，不登記參選里長，但陳余秀卿果斷拒絕。
檢方另掌握，一名張姓男子今年7月在全球知名去中心化預測平台「Polymarket」，投注參與預測今年地方選舉哪個政黨當選縣市長席次最多，涉嫌下注85元美金，換算約新台幣2500元，押「國民黨」席次最多。北檢今指揮台北市刑警大隊，依違反選罷法、及賭博罪嫌，約談張男到案。
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