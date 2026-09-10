民進黨基隆市議員張顥瀚詐78萬助理費免關 但因褫奪公權將解職議員

民進黨籍基隆市議員張顥瀚詐領助理費78萬餘元，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，二審改判刑1年11月，褫奪公權2年並宣告緩刑5年，案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。張雖不必入監，但因褫奪公權仍會被解職。

張顥瀚自2018年12月25日起擔任基隆市議員，2022年連任至今，並在首任上任當天，即雇用陳姓女子當公費助理。張利用議員職務機會，以虛報陳女薪資方式，詐領助理補助款共67萬餘元。另張母從未實際從事議員助理工作，張卻在首任議員期間，也利用議員職務機會虛報為助理，詐領助理補助款11萬餘元。

張顥瀚和陳女在檢察官偵查及法院審理時均坦承犯行，法院核與相關證人證述相符，另有議員自聘公費助理助理費、健保加保申請書、員工現金給與印領清冊等資料佐證，認定兩人犯行明確。

一審審酌張顥瀚擔任議員，本應自律為選民榜樣，卻不實申報詐領助理費用。陳女配合張顥瀚虛報薪資、虛列人頭助理方式，與張顥瀚共同詐領公費助理費用，行為都不可取，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判張2年徒刑，褫奪公權4年，緩刑5年；陳女判刑1年4月，褫奪公權2年，緩刑4年，因未上訴已定讞。

二審考量張顥瀚偵查、審理中坦認犯行，面對己非，且繳回所有犯罪所得，堪認犯後態度良好，已知所悔悟，衡酌張犯罪動機無非是因議員活動支出過大，而需實質貼補等情狀，改判1年11月徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年。

張顥瀚提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，今駁回上訴，全案確定。