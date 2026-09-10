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高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

高金助理張俊傑涉共諜 遭押主任陳智葟是蛋黃酥名人陳耀訓胞兄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑破壞設備棄保潛通緝中。台北地檢署指揮新店分局等司法警察，陸續搜索、拘提共犯到案，前天拘提高金的助理陳俊瑋後5萬元交保、限制住居，昨晚再度掌握疑黑幫成員、暴力犯罪前科的男子周煥凱，涉嫌提供車輛給張俊傑使用，緊急拘提到案，今下午移送北檢複訊。

專案小組掌握，張俊傑疑在9月6日逃亡前，接觸聯繫關係良好的同事、高金助理陳俊瑋，疑似交付可疑物品，9月8日搜索陳住處並拘提到案，依藏匿人犯、毀損公物罪嫌移送複訊，檢察官訊問後命陳五萬元交保，限制住居。

檢方曾查出，張俊傑15年來從海外匯回超過1.2億元，具兩岸往來背景，經濟條件佳，聲請續押，但移審庭法官裁定1000萬元交保、施以電子手鐶科控。台高檢今證實，張俊傑涉國安法，已羈押高金國會辦公室主任陳智葟（有「蛋黃酥界愛馬仕」美名的陳耀訓胞兄），及公費助理林怡君獲准。

專案小組追查張俊傑逃亡路線，發現張再離開大安森林公園後，逃到外縣市，其中有暴力犯罪前科的周煥凱，涉嫌依照黑幫大哥指示與張見面，當面提供車輛作為逃亡工具，檢警已查扣相關車輛，但查獲地點不便說明；周男昨晚被拘提到案，今下午移送複訊，不排除聲押，全案專案小組持續追查張俊傑下落。

張俊傑是高金涉貪案的「核心角色」，也是唯一被羈押者，張與高金等人以虛報人頭及低薪高報等方式，詐領公費助理補助逾7百萬元，張身為多族群協會實際掌控者，涉詐領補助款總計逾933萬元，但僅坦驗資不實及違反醫療器材管理法等，否認詐領款項，遭求刑16年；檢方對高金求刑12年6月，案件由法院行準備程序，預計今年10月底才出庭。

檢方曾指出，張俊傑15年來從海外匯回超過1.2億元，具兩岸往來背景，經濟條件佳，聲請續押，但移審庭法官裁定1000萬元交保、施以電子手鐶科控。不料，本月六日法院接獲系統警示，張的電子手鐶電量異常偏低，經聯繫未果，承審法官率法警與警方直奔大安森林公園搜索，在草叢尋獲被砸爛的手鐶殘骸；北院本月七日發布通緝，期限至二〇五九年一月廿一日，並向北檢告發毀損公物罪。

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑破壞設備棄保潛通緝中，男子周煥凱涉嫌提供車輛讓張逃逸。記者蕭雅娟／攝影
無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，疑破壞設備棄保潛通緝中，男子周煥凱涉嫌提供車輛讓張逃逸。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 蛋黃酥 陳耀訓

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