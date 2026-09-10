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基隆乾泰豐綁標弊案再爆第二波搜索 約談傅姓前區長、都發處等5人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，繼7月收押議員曾紀嚴、負責人何沛紳等5人後，今天發動第二波搜索，檢調上午再到市政府都市發展處調閱卷宗，搜索中正區公所等6處，約談二度約談傅姓前中正區長、都發處前承辦員等5人，及1名證人到案說明，擴大偵辦。

基隆地檢署檢察官偵辦乾泰豐公司承包基隆市政府公共工程涉嫌舞弊等案件，7月15日首波搜索基隆市府採購中心等31處，約談基隆市政府官員、議員曾紀嚴、廠商等24人到案，查扣相關帳冊、文件、電腦等證物。

議員曾紀嚴、基市工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約聘僱員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、會計洪美香等5人，涉犯貪汙治罪條例的違背職務與不違背職務行收賄、圖利、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪，向法院聲押禁見獲准。傅姓中正區長20萬交保，案發後改調技正。

基隆地檢署今天表示，經地檢署檢察官檢視、分析相關事證後，認傅姓被告等人涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌，遂於今天指揮法務部調查局基隆市調查站，相關被告等人住居所及基隆市中正區公所共6處執行搜索，並約談傅姓被告等 5人、證人1人到案說明。

乾泰豐為基隆市政府天然災害緊急搶救合約廠商，連續多年承包基市府公共工程、風災搶救、修樹、植栽及承攬路燈汰換、修繕等工程，承攬工程涉行賄官員，檢調查出有多案涉及不法。

基隆乾泰豐綁標弊案再爆第二波搜索，約談傅姓前區長、都發處等5人。記者游明煌／攝影
基隆乾泰豐綁標弊案再爆第二波搜索，約談傅姓前區長、都發處等5人。記者游明煌／攝影

泰豐 基隆 弊案

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