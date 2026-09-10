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高金助理涉共諜案…辦公室主任已遭羈押 身分竟是「陳耀訓胞兄」

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高金素梅案核心張俊傑涉收陸資金在台發展組織 2國會助理羈押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，涉詐領助理費、協會補助款，起訴求刑16年，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今直指，張俊傑涉違反國家安全法，收受大陸資金，在台發展組織，調查局國安站通知掛名人頭公費助理林怡君、多族群協會幹部陳智葟到案，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

台灣高等檢察署今下午表示，高金素梅辦公室主任張俊傑，等人涉嫌違反國家安全法等案件，張涉嫌收受大陸資金，在台發展組織，犯罪嫌疑重大，9月8日指揮調查局國家安全維護工作站，通知林怡君、陳智葟到台高檢訊問，訊問後向法院聲押，台灣高等法院開庭訊問，裁定林、陳羈押禁見。

北檢日前起訴高金案中，檢方追查，高金、張俊傑等人以張的長女當作人頭詐領388萬餘元，又在張因健康因素返鄉處理家務，用張當作人頭詐領53萬餘元給張個人使用。高金的國會辦公室主任陳智葟提出申請育嬰留職停薪，但陳仍從事助理工作，高金等人找楊姓人頭領助理費，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬餘元。陳智葟涉詐欺取財罪嫌起訴。

北檢查出，林怡君則是高金的公費助理，處理部落行銷有限公司業務的人事支出，檢方認為不應嫁由立法院負擔助理費用，2014年2月起，林怡君公費助理薪資每月調升1萬8500元，為避免外界察覺，2015年10月1日透過張俊傑、呂姓助理，用林怡君母親吳女的名義申報為公費助理，直至2016年1月，共詐取助理酬金54萬5917元。

無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照

高金素梅 張俊傑 國會助理

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