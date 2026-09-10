賄選、賭盤、暴力、境外介選全列紅線　金門查賄進入緊鑼密鼓階段

九合一選舉進入倒數，金門過去選舉期間不時傳出賄選案件，距離115年地方公職人員選舉投票日僅約80天，福建金門地檢署昨日召開選舉查察分區座談會，檢警調廉及移民單位首長齊聚金門，包括法務部主任秘書陳玉萍、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝都跨海金門，共同盤點選情及查賄情資，並將賄選、暴力妨害選舉、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介選列為重點，展開最後階段的查察部署。

這場「115年度地方公職人員選舉查察分區座談會議」昨日在金門地檢署舉行，包括陳玉萍、徐錫祥、張斗輝、中央選舉委員會委員李禮仲、福建高等檢察署金門檢察分署代理檢察長姜貴昌、法務部檢察司長張曉雯、法務部廉政署長謝名冠、法務部調查局廉政處長吳榮修、內政部警政署刑事警察局副局長林故廷、內政部移民署南區事務大隊副大隊長林建等單位代表與會，針對金門地區選情、情資蒐集、查賄及反賄選工作進度交換意見。

會中指出，這次選舉查察工作除傳統賄選外，也將暴力介入選舉、選舉賭盤、假訊息干擾及境外勢力介選列為四大重點，各單位將持續強化情資蒐報及橫向聯繫，針對金門特殊的選舉環境及地方特性進行精準佈建，並加強反賄選宣導。

法務部主任秘書陳玉萍肯定金門地檢署目前的查賄準備工作，要求執法團隊落實「嚴查賄選、暴力妨害選舉、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息及阻斷境外勢力介選」等工作，同時強調「嚴查速辦」，在縝密蒐集情資的前提下審慎偵辦，以維護選舉公平。

曾在金門地區服務的最高檢察署代理檢察總長徐錫祥，也以過去服務金門的經驗提醒查賄團隊，金門選舉具有特殊地方性，執法單位必須掌握當地選民及候選人的特性，以及歷年常見的妨害選舉手法，進行精準情資布建；同時也應強化跨轄區反賄選宣導，並肯定金門地檢署推動檢舉人身分保密措施。

金門地檢署檢察長趙燕利表示，目前距離投票日只剩約80天，查賄工作已進入「緊鑼密鼓」階段，檢、警、調、廉、移民等單位將持續整合力量，發揮聯合查察戰力。

他強調，選舉查賄沒有黨派之分，也沒有特定對象，「不分黨派、不論何人，只要涉法嚴辦到底」，呼籲候選人及選民切勿心存僥倖、以身試法，檢調也將以「縝密蒐查、審慎起訴」為原則，確保選舉在公平、公正、公開的環境下進行。

隨著投票日逼近，金門選舉競爭升溫，查賄也同步進入最後衝刺。地檢署表示，後續將持續結合各查賄單位力量，強化情資蒐集與反賄選宣導，守住選舉公平性。

福建金門地檢署昨日召開選舉查察分區座談會，包括法務部主任秘書陳玉萍（右三）、最高檢察署代理檢察總長徐錫祥（左三）、台灣高等檢察署檢察長張斗輝都跨海金門，共同盤點選情及查賄情資。圖／金門地檢署提供

福建金門地檢署昨日召開選舉查察分區座談會，檢警調廉及移民單位首長齊聚金門，針對金門地區選情、情資蒐集、查賄及反賄選工作進度交換意見。圖／金門地檢署提供