3度酒駕再犯毒駕　澎湖男遭預防性羈押

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月鄉公所村鄰長及代表餐會，席間有人拿麥克風高喊提選舉，幾天後張家豪帶酒贈送村長代表，張在訊問時否認送酒行賄，乃年前禮品致意。檢方認定他涉嫌行賄罪嫌重大且有串供之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，上午裁定准押。

2026-09-10 10:54