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3度酒駕再犯毒駕 澎湖男遭預防性羈押
澎湖縣陳姓男子已有3次酒駕前科，日前再涉毒駕危及用路人安全，澎湖地檢署認有反覆犯罪之虞，昨天向澎湖地方法院聲請預防性羈押獲准。
澎湖地檢署表示，澎湖一名陳姓男子8日施用毒品後騎機車上路，遭警方查獲，經毒品快篩呈陽性反應。檢方查出，陳男先前已有3次酒駕前科，仍未記取歷次處罰教訓，4度涉犯公共危險罪。檢方認其顯有反覆實施之虞，昨天向澎湖地院聲請預防性羈押，法院裁准羈押。
澎湖地檢署指出，毒駕形同道路炸彈，對毒駕行為零容忍，並秉持「從嚴速辦、積極羈押、從重求刑」的執法態度，遏止反覆酒駕、毒駕等違法行為，守護澎湖交通安全與無毒家園。今年澎湖已有6件毒駕案件聲請羈押獲准。
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