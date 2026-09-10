看Youtube自學土製爆裂物防身 新北防水工判刑7年8月

新北市一名尤姓防水工人涉嫌觀看Youtube影片自學後，於去年5月間自生活百貨、五金行等處購入鋼珠、鐵釘、火藥、金屬管及熱熔膠自製具有殺傷力的土製爆裂物，新北地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例非法製造爆裂物罪，判處尤男7年8月徒刑，併科10萬元罰金。可上訴。

判決指出，尤男自製土製爆裂物後，隔月6日凌晨隨身攜帶爆裂物出門時，因在路上遇見巡邏警車擔心遭查獲，臨時將爆裂物藏放在樹林區某民宅外花盆內，遭住戶發現報警抓人。

該爆裂物外觀是以黃色膠帶及淺綠色繃帶纏繞4根金屬管製成，內部則以鋼珠、鐵釘作為增傷物，連同火藥一併填入金屬管內後，在金屬管上、下端以熱熔膠封口，再將4支金屬管以膠帶及繃帶纏繞固定，並外接引芯作為發火物，經送刑事警察局鑑定，確認具有相當殺傷力和破壞性。

尤男落網後，起初坦承製造土製爆裂物相關知識，是自己用手機觀看Youtube上面的相關教學影片自學而來，供稱因最近要去幫朋友處理債務問題，所以才自製爆裂物防身。

其中，火藥是從施工用的火藥擊釘槍取得，熱熔膠、鐵釘、小鋼珠是去坊間常見的生活百貨購買，鐵管則是在住家附近五金行購入，然後躲在車上停在新莊區富國路某停車場內製作，因為若是在家中製作，擔心會遭同住的母親發現。

後來尤男發現違法製造土製爆裂物是重罪，竟翻供將責任推給自己張姓前女友，辯稱爆裂物是張女在自己被查獲前一天，主動叫自己去找她，於女方新莊瓊林路租屋處外面當面拿給他的。

張女除供稱絕無此事，另證稱與尤男交往期間，就知道他持有一些瓦斯槍類的物品，當初兩人因爭吵分手時，還曾遭尤男持CO2瓦斯槍射擊洩憤。合議庭審酌張女案發前便遭被告施暴，兩人交往關係已非穩固，後來又在案發後1個月內火速分手，實無任何交付爆裂物給尤男使自身安全惡化的理由，認定其為臨訟推諉卸責之詞未予採信。