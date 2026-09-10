桃園男526張罰單不繳欠款34萬 執行署終止保單追償27萬元

桃園龍潭陳姓男子長期積欠交通罰鍰等公法債務34萬元，526筆交通違規罰單未繳，另有211筆高速公路通行費欠款，行政執行署桃園分署清查發現他名下有9張保單，終止其中1張追償27萬餘元，仍有部分欠款未清償，至於未清償部分仍將依法強制執行。

桃園分署配合交通專案，持續追查各類交通欠款案件，發現50歲陳男長期未繳交通及其他公法上金錢給付義務，累計欠款約34萬元，

清查陳男欠款內容，包括全民健康保險費、公路使用養護安全管理費、高速公路通行費、違反道路交通管理處罰條例罰鍰及使用牌照稅等。其中，高速公路通行費欠款達211筆，交通違規罰鍰多達526筆，違規項目有超速、闖紅燈及使用註銷牌照等。

案件移送桃園分署執行，執行官多次針對他的薪資、存款進行執行，但仍無法有足夠的金額清償。在多次催繳仍未獲處理，前往陳男戶籍地執行時也未遇到本人，據鄰居表示，陳男疑似從事白牌計程車工作，執行官因此從大量交通違規紀錄著手，進一步清查名下財產，發現陳男除了有部車齡逾10年的豐田汽車，還有9張保單。

經桃園分署通知陳男限期處理，但他仍未處理欠款，分署因此依法選定其中1張保單終止契約，由保險公司解繳保單價值準備金27萬餘元，用以抵充他的公法債務。根據分署提供的保險公司函文也可見，該張保單解約金合計新台幣27萬2915元，扣除手續費250元後，實際解繳27萬2665元，陳男迄今仍有欠款尚未清償。

桃園分署表示，如果陳男仍未主動出面處理，不排除依法對其餘保單採取終止契約等強制執行措施，持續追償欠款。同時也提醒，交通罰鍰、稅捐及勞、健保費等公法上金錢給付義務都應依期限繳納，若確有經濟困難，可主動洽詢分期繳納，切勿長期置之不理，否則一旦進入行政執行程序，除了存款、薪資等財產可能遭執行，連保單價值也可能成為追償標的。