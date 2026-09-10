快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

亞運／中華隊男籃助教買票才能進場 籃協：事前就知情、門票協會自付

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

聽新聞
0:00 / 0:00

台大生醫竹北院區遭小偷光顧 賊得手遭反鎖砸門逃下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹台大分院生醫醫院竹北院區去年遭小偷闖入，張男深夜潛入7樓工務所及電器室，偷走衝擊起子機、電線、手推車等逾2萬元物品，離開時發現大門反鎖，竟拿現場工具破壞門鎖脫困。新竹地院依竊盜、毀損罪判應執行5月徒刑，得易科罰金15萬。

判決書指出，張男去年5月31日晚間11時至隔天清晨5時許，進入新竹台大分院生醫醫院竹北院區7樓工務所及電器室，徒手竊取工務人員管理的工程物品。遭竊物品包括衝擊起子機1台、180公尺藍色電線1捲、白色電線1捲、手推車1台、反光背心1件及工程安全帽1頂，總價值2萬349元。

張男得手準備離開時，卻發現現場大門已遭反鎖，為了脫困，又拿起現場原有的端子押接鉗破壞門鎖，造成大門無法正常上鎖。事後工務人員發現財物遭竊報警，案件由保安警察第二總隊第二大隊調查後移送偵辦。

張男偵查時坦承犯行。法官認為，張男未循正當方式取得所需物品，反而竊取他人財物，又破壞門鎖，不尊重他人財產權，也危害社會治安及財產安全；雖犯後認罪，但至今仍未與告訴人達成和解，難認犯後態度良好。

法官依竊盜罪判張男有期徒刑4月、毀損他人物品罪判2月，合併應執行5月。未扣案、也未返還的2萬349元贓物均宣告沒收，如無法沒收則追徵價額；至於他拿來破壞門鎖的端子押接鉗，因屬現場原有工具，並非張男所有，因此未宣告沒收。全案可上訴。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區去年遭小偷闖入，張男深夜潛入7樓工務所及電器室，偷走衝擊起子機、電線、手推車等逾2萬元物品，離開時發現大門反鎖，竟拿現場工具破壞門鎖脫困。記者黃羿馨／攝影
新竹台大分院生醫醫院竹北院區去年遭小偷闖入，張男深夜潛入7樓工務所及電器室，偷走衝擊起子機、電線、手推車等逾2萬元物品，離開時發現大門反鎖，竟拿現場工具破壞門鎖脫困。記者黃羿馨／攝影

小偷 台大 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

好吃到偷2次？新竹保全偷番茄汁鯖魚罐頭省76元挨罰3千

89萬寶物翡翠、夜明珠塞滿3行李箱 他深夜幫運載代價18萬

母亡僅8天她冒領125萬遺產 百萬拿去還債兄弟氣炸提告

情侶酒後吵翻…女友要跟警察返所 62歲男竟「肉身擋警車」

相關新聞

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒 有串供之虞裁定收押禁見

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月鄉公所村鄰長及代表餐會，席間有人拿麥克風高喊提選舉，幾天後張家豪帶酒贈送村長代表，張在訊問時否認送酒行賄，乃年前禮品致意。檢方認定他涉嫌行賄罪嫌重大且有串供之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，上午裁定准押。

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

廣州政協吸收行政院前科長當共諜！鄭明嘉判10年半、胡鵬年判關5年

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，鄭吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，兩人被羈押禁見至今，台灣高等法院今依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭10年6月徒刑；胡則被依為大陸地區發展組織未遂罪判刑5年，可上訴。

3度酒駕再犯毒駕　澎湖男遭預防性羈押

澎湖縣陳姓男子已有3次酒駕前科，日前再涉毒駕危及用路人安全，澎湖地檢署認有反覆犯罪之虞，昨天向澎湖地方法院聲請預防性羈押...

看Youtube自學土製爆裂物防身 新北防水工判刑7年8月

新北市一名尤姓防水工人涉嫌觀看Youtube影片自學後，於去年5月間自生活百貨、五金行等處購入鋼珠、鐵釘、火藥、金屬管及熱熔膠自製具有殺傷力的土製爆裂物，新北地方法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例非法製造爆裂物罪，判處尤男7年8月徒刑，併科10萬元罰金。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。