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台大生醫竹北院區遭小偷光顧 賊得手遭反鎖砸門逃下場曝
新竹台大分院生醫醫院竹北院區去年遭小偷闖入，張男深夜潛入7樓工務所及電器室，偷走衝擊起子機、電線、手推車等逾2萬元物品，離開時發現大門反鎖，竟拿現場工具破壞門鎖脫困。新竹地院依竊盜、毀損罪判應執行5月徒刑，得易科罰金15萬。
判決書指出，張男去年5月31日晚間11時至隔天清晨5時許，進入新竹台大分院生醫醫院竹北院區7樓工務所及電器室，徒手竊取工務人員管理的工程物品。遭竊物品包括衝擊起子機1台、180公尺藍色電線1捲、白色電線1捲、手推車1台、反光背心1件及工程安全帽1頂，總價值2萬349元。
張男得手準備離開時，卻發現現場大門已遭反鎖，為了脫困，又拿起現場原有的端子押接鉗破壞門鎖，造成大門無法正常上鎖。事後工務人員發現財物遭竊報警，案件由保安警察第二總隊第二大隊調查後移送偵辦。
張男偵查時坦承犯行。法官認為，張男未循正當方式取得所需物品，反而竊取他人財物，又破壞門鎖，不尊重他人財產權，也危害社會治安及財產安全；雖犯後認罪，但至今仍未與告訴人達成和解，難認犯後態度良好。
法官依竊盜罪判張男有期徒刑4月、毀損他人物品罪判2月，合併應執行5月。未扣案、也未返還的2萬349元贓物均宣告沒收，如無法沒收則追徵價額；至於他拿來破壞門鎖的端子押接鉗，因屬現場原有工具，並非張男所有，因此未宣告沒收。全案可上訴。
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