台南幼兒園傳不當管教 監視器遭格式化挨罰30萬 園方訴訟大逆轉

台南安平區某幼兒園2年多前傳不當管教，教育局會同社工等到園聯訪，並保全監視器攝錄資料，認園方將硬碟格式化，規避檢查情節重大，裁處30萬元及公布名稱、地址等，園方不服提行政訴訟，高雄高等行政法院認資料保存期限設定為14日而自動覆蓋滅失，教育局事實認定錯誤，撤銷原處分。

台南市府教育局於2024年5月23日接獲台南家防中心通知，該幼兒園於同年5月7日發生疑似違法事件。當天派員會同社工及資訊人員到園聯訪並依法保全監視器攝錄資料，發現園方於5月22日已將監視器攝錄資料的硬碟格式化，致之前所有監視器攝錄資料均遺失且無法復原。

教育局調查後發現楊父於5月22日登入監視器系統，將儲存攝錄資料硬碟格式化，認定楊女規避檢查情節重大，違反幼照法事實明確，裁處30萬元罰鍰並命限期改善，及公布園所名稱、地址及其姓名。

楊女主張，依高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法規定，監錄系統應持續正常運作，不可無故中斷，所攝錄資料應保存至少14日以上。監視器設定保存期限14日後即自動覆蓋錄影資料，依法有據。

楊女認為，父親確因操作失誤，導致硬碟遭格式化，並非為規避檢查而故意造成，園方事後主動詢問，並請求廠商復原全部錄影資料，顯與湮滅證據行為不符。且委員會認定許姓教保人員不當管教案件僅屬「情節輕微」，而該局逕認本案「情節重大」並裁處最高罰鍰，違反比例原則。

教育局指出，對許姓教保人員疑似不當行為認定，並非對楊女是否構成規避檢查認定，同時，楊女主張監視器保存期限為14天，惟未見她舉出任何證據以實其說。

教育局表示，縱認其監視器保存期限為14天，幼兒園於同年5月20日經家長反應，即已明知同年5月7日有發生疑似違法對待幼兒事件，負責人負有24小時內通報義務及主動保存相關監視器錄影至少3年義務。

高雄高等行政法院地方庭指出，陳姓園長於同年5月20日因家長反應而知悉教保人員有疑似違法事件發生時，5月6日前資料已因監視器攝錄資料保存期限設定14日而自動覆蓋滅失。

合議庭認為，經員警於同年月22日11時許前往幼兒園調閱時尚能回放至同年月7日22時。而承辦員警同日下午再到幼兒園要拷貝監視器畫面時為園長拒絕，已因家長提告遭偵查機關調查後，隨即請無維修監視器能力楊父操作監視器，顯然為使監視器攝錄資料滅失，以規避偵查機關刑事偵查及主管機關行政檢查。

合議庭強調，監視器攝錄資料保存期限設定為14日而自動覆蓋滅失，教育局誤認其資料因硬碟格式化而遺失，基於錯誤事實認定，認園方規避檢查情節重大，因依幼照法裁罰負責人法定罰鍰最高額30萬元，裁量有瑕疵，於法不合；訴願決定及原處分均撤銷。