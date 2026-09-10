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桃園七旬母姨持擀麵棍教訓病兒致死 法院認情輕法重各判2年緩刑3年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園丁姓精障男2023年8月7日上午在家與老父爭執，七旬母找幫手，母、姨分持擀麵棍、登山杖教訓他1小時，詎料，男子當天下午倒臥廁所送醫不治；桃園地院認定母、姨共同犯傷害致人於死罪，均判徒刑2年、緩刑3年，母親得保護管束，仍可上訴。

判決指出，51歲丁男排行老三，因罹病長期與七旬雙親同住桃園龜山國宅。2023年8月7日上午9時許，丁男在客廳因故與父親發生爭執並欲攻擊在旁的母親，遭父出手攔阻。丁母急CALL二女兒求助，女兒走不開轉請住在附近的阿姨到場幫忙排解。

法院認定，丁母與阿姨主觀上雖沒有讓男子死亡的故意，但兩人客觀上都能預見，以鈍物、棍棒毆打頭部、頸部、胸部、手部及腳部等身體部位，可能導致死亡，兩人仍共同基於傷害犯意行動。當天上午9時3分丁母先徒手毆打兒子胸口2下，接著拿起擀麵棍毆打兒子兩側手臂，4分鐘後阿姨從鄰棟住處拿著登山杖到場，先徒手毆打外甥身體，再持登山杖攻擊手臂、胸口、頭部及大腿。

之後，母、姨兩名分別六、七旬的姊妹，分持擀麵棍及登山杖，持續毆打丁男全身約1小時。男子遭毆後起身回房休息，直到當天下午2時45分，被丁父發現兒子倒臥廁所，立即撥打119報案求救，但丁男送醫後仍於下午3時10分死亡。

合議庭根據相驗屍體證明書、檢驗報告、解剖及鑑定報告、現場勘察、監視器畫面、通訊紀錄、DNA鑑定及扣案物等證據，認定丁男身上有多處鈍物、棍棒傷，造成身體多處大面積瘀傷及頸部創傷，並因嘔吐物吸入，導致皮下出血、休克及窒息死亡。被告母姨兩人坦承犯行，供述內容與證人證詞及相關證據相符。

審理時，母、姨主張兩人的行為具有防衛性質。不過，法院認為，丁男當時雖與父親發生爭執，並一度欲攻擊母親，但父親已出手攔阻，之後難認男子的不法侵害仍在持續。兩名被告仍以徒手及棍棒持續毆打長達約1小時，顯然屬於積極的攻擊傷害行為，並非排除現在不法侵害所必要的防衛，不能主張正當防衛或防衛過當。

合議庭認定，被告母、姨的毆打行為構成刑法第277條第2項前段傷害致人於死罪，法定刑為7年以上有期徒刑。不過量刑不僅考量棍棒毆打造成死亡的結果，也將家庭長期照顧壓力納入判斷，且兩人於案發後、尚未被偵查機關發覺前即向警員承認犯行，符合自首要件，依法減刑。

合議庭認為，丁母長期照顧患有精神疾病且有暴力行為的兒子，身心承受相當沉重的負擔；阿姨則長期協助姊姊照顧丁男及家庭。兩人犯後均坦承犯行，家屬間也因阿姨賠償80萬元達成和解，獲得家屬諒解及不追究。

合議庭審酌，母、姨兩人當時面對丁男與老父發生爭執，以及一度欲攻擊母親的情況，卻沒有採取平和手段排解衝突，反而持續以徒手、擀麵棍及登山杖毆打男子，也沒有注意下手輕重及受傷部位，最終導致男子死亡，犯罪手段及結果並非輕微。衡量犯罪責任後，同時斟酌母親長期照顧兒子的身心負擔、阿姨長期協助照顧、兩人犯後坦承、自首、和解、家屬諒解及沒有前科等情狀，最終各量處有期徒刑2年。

桃園龜山51歲精障男2023年8月7日當天上午9時在家攻擊爸媽，遭母姨分持擀麵棍及登山杖毆打致死，桃園地院日前依家暴傷害致死各判母、姨2年徒刑，緩刑3年。示意圖，記者陳恩惠／攝影
桃園龜山51歲精障男2023年8月7日當天上午9時在家攻擊爸媽，遭母姨分持擀麵棍及登山杖毆打致死，桃園地院日前依家暴傷害致死各判母、姨2年徒刑，緩刑3年。示意圖，記者陳恩惠／攝影

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桃園 廁所 母親

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