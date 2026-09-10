快訊

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

萬華百家樂賭場9個月贏逾22億元 二線三星警官貪汙、包庇賭場起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

二線三星北投警分局保防組組長楊健良，涉嫌任職萬華分局保防組長期間請託同事洩漏偵查消息、包庇賭博老字號「福星」電子遊戲場業者。台北地檢署追查，福星違法經營百家樂9個月不法利益高達22億餘元，楊健良另與柯文哲任市長時期隨扈林義偉有金錢往來。檢方今偵結，依貪汙、賭博等罪嫌，分別起訴楊及業者、賭客共26人。

李冠龍2018年取得福星電子遊戲場、福星電子遊樂園的經營權，打通共用店面，且涉嫌在獅子林大樓8樓之24室，設置線上直播百家樂賭局，並在獅子林大樓開設金百樂賭場，又在松山區開設德州撲克競技協會實際經營百家樂賭場。檢方統計，松山百家樂賭場2025年6月至9月贏2.3億餘元，金百樂賭場在2025年1月至9月賭博不法利益高達22.4億餘元。

起訴指出，楊健良2024年8月至2025年5月擔任萬華警分局保防組長，明知福星電子遊戲場李冠龍利用合法電子遊藝場掩護非法經營賭博電玩及百家樂賭場，經業者委託後包庇賭場，2024年11月7日，楊涉嫌在龍山派出所外人行道，向萬華督察組督察員施仁捷表示，在北市警局擔任督察員期間，曾經查獲獅子林大樓3樓的福星遊戲場，「現在有朋友開設賭場，如果有要查緝可先向我透露風聲」，請託施如預先知道「福星」涉及聚眾賭博的偵辦消息，洩漏給他，但施當場拒絕。

楊健良又在同年12月6日在萬華分局龍山派出所2樓哺乳室前走廊，再度請託施仁捷洩漏「福星」的偵辦消息，涉嫌當場交付3萬元現金給施當作洩漏的對價，施拒絕退回現金，楊澤在當日晚上將3萬元用ATM現金存入自己帳戶。

檢方追查楊健良金融帳戶，發現曾任柯文哲（台北市長時期）隨扈的林義偉與楊在南港警分局共識，交情匪淺，且林更與李冠龍熟識，長期住在李經營線上直播百家樂據點的「同樓層」，且向李的前妻胞兄簡男承租獅子林大樓3樓。

檢方指出，林義偉涉嫌透過女友帳戶，在2021年7月、8月間共匯款20萬元給楊，2023年9月又匯款45萬元，共計65萬元。楊建良從2021年9月至2025年4月，以ATM存入90筆款項，共397萬9250元，與收入顯不相當。

楊辯稱，他曾借款給林，林事後用女友帳戶匯錢還款，現金存ATM則是「投資機車行所得」。檢方認為，林、女友、楊等3人說詞迥異，且也沒有存入ATM款項與機車行收入的關聯性證據，楊無法合理說明為何財產增加與收入顯不相當。

檢方認定，楊涉犯貪汙治罪條例對於公務員關於違背職務之行為行求、財產來源不明罪，及刑法公務員包庇賭博等罪嫌起訴，建請從重量刑。林義偉等人涉案部分偵辦中。

賭博業者李冠龍等18人賭場股東、荷官、員工涉犯圖利聚眾賭博、賭博等罪嫌起訴；7名賭客涉賭博罪起訴，6名賭客緩起訴。全案扣押賭場負責人、股東6563萬餘元、3626美金、4億5000萬元越南盾及2棟房產、存款、證券帳戶2檔ETF等，宣告沒收。

台北市警局北投分局保防組長楊建良（中）。聯合報系資料照
台北市警局北投分局保防組長楊建良（中）。聯合報系資料照

萬華 貪汙 賭場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民雄前鄉代會主席周榮茂服刑中 再爆涉公墓光電貪汙遭起訴

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

兆基屋管遭挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

相關新聞

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒 有串供之虞裁定收押禁見

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月鄉公所村鄰長及代表餐會，席間有人拿麥克風高喊提選舉，幾天後張家豪帶酒贈送村長代表，張在訊問時否認送酒行賄，乃年前禮品致意。檢方認定他涉嫌行賄罪嫌重大且有串供之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，上午裁定准押。

廣州政協吸收行政院前科長當共諜！鄭明嘉判10年半、胡鵬年判關5年

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，鄭吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，兩人被羈押禁見至今，台灣高等法院今依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭10年6月徒刑；胡則被依為大陸地區發展組織未遂罪判刑5年，可上訴。

中聯油脂案泰山求償10億 福壽反擊：泰山掩飾己過、將對決討公道

中聯油脂案，泰山企業本月8日委任法律事務所，針對中聯油脂事件所衍生的產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、營業及商譽損失，向中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及南僑投資控股等4家公司提起民事訴訟，求償新台幣10億元。福壽實業今天聲明指出，「執虛妄詞反噬良善，泰山掩飾己過，福壽亮證對決討公道」。

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

勾結中油「最貪執行長」徐漢浮報標案 廠商慘遭判賠8400萬並拆除工程

台灣中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪遭起訴審理，檢調續查發現，有廠商為順利取得中油大林煉油廠標案，竟透過掮客與徐漢勾結，將原本僅3000萬元的採購預算一口氣暴增至2億元，並約定浮報4200萬元不正利益由3人均分，中油事後依法解約，並向廠商求償及要求拆除廠區建物，高雄地院審理後，判廠商應賠中油8400萬元，並須將已施作的設施拆除恢復原狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。