萬華百家樂賭場9個月贏逾22億元 二線三星警官貪汙、包庇賭場起訴

二線三星北投警分局保防組組長楊健良，涉嫌任職萬華分局保防組長期間請託同事洩漏偵查消息、包庇賭博老字號「福星」電子遊戲場業者。台北地檢署追查，福星違法經營百家樂9個月不法利益高達22億餘元，楊健良另與柯文哲任市長時期隨扈林義偉有金錢往來。檢方今偵結，依貪汙、賭博等罪嫌，分別起訴楊及業者、賭客共26人。

李冠龍2018年取得福星電子遊戲場、福星電子遊樂園的經營權，打通共用店面，且涉嫌在獅子林大樓8樓之24室，設置線上直播百家樂賭局，並在獅子林大樓開設金百樂賭場，又在松山區開設德州撲克競技協會實際經營百家樂賭場。檢方統計，松山百家樂賭場2025年6月至9月贏2.3億餘元，金百樂賭場在2025年1月至9月賭博不法利益高達22.4億餘元。

起訴指出，楊健良2024年8月至2025年5月擔任萬華警分局保防組長，明知福星電子遊戲場李冠龍利用合法電子遊藝場掩護非法經營賭博電玩及百家樂賭場，經業者委託後包庇賭場，2024年11月7日，楊涉嫌在龍山派出所外人行道，向萬華督察組督察員施仁捷表示，在北市警局擔任督察員期間，曾經查獲獅子林大樓3樓的福星遊戲場，「現在有朋友開設賭場，如果有要查緝可先向我透露風聲」，請託施如預先知道「福星」涉及聚眾賭博的偵辦消息，洩漏給他，但施當場拒絕。

楊健良又在同年12月6日在萬華分局龍山派出所2樓哺乳室前走廊，再度請託施仁捷洩漏「福星」的偵辦消息，涉嫌當場交付3萬元現金給施當作洩漏的對價，施拒絕退回現金，楊澤在當日晚上將3萬元用ATM現金存入自己帳戶。

檢方追查楊健良金融帳戶，發現曾任柯文哲（台北市長時期）隨扈的林義偉與楊在南港警分局共識，交情匪淺，且林更與李冠龍熟識，長期住在李經營線上直播百家樂據點的「同樓層」，且向李的前妻胞兄簡男承租獅子林大樓3樓。

檢方指出，林義偉涉嫌透過女友帳戶，在2021年7月、8月間共匯款20萬元給楊，2023年9月又匯款45萬元，共計65萬元。楊建良從2021年9月至2025年4月，以ATM存入90筆款項，共397萬9250元，與收入顯不相當。

楊辯稱，他曾借款給林，林事後用女友帳戶匯錢還款，現金存ATM則是「投資機車行所得」。檢方認為，林、女友、楊等3人說詞迥異，且也沒有存入ATM款項與機車行收入的關聯性證據，楊無法合理說明為何財產增加與收入顯不相當。

檢方認定，楊涉犯貪汙治罪條例對於公務員關於違背職務之行為行求、財產來源不明罪，及刑法公務員包庇賭博等罪嫌起訴，建請從重量刑。林義偉等人涉案部分偵辦中。

賭博業者李冠龍等18人賭場股東、荷官、員工涉犯圖利聚眾賭博、賭博等罪嫌起訴；7名賭客涉賭博罪起訴，6名賭客緩起訴。全案扣押賭場負責人、股東6563萬餘元、3626美金、4億5000萬元越南盾及2棟房產、存款、證券帳戶2檔ETF等，宣告沒收。