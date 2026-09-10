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為爭遺產！逆子點燃汽油「母親住家附近」縱火釀8傷 殺人未遂罪判刑9年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子陳長鴻不滿父親遺產分配不公，在母親住處附近巷弄縱火，火勢順著汽油竄到周邊車輛與民宅，導致8人受傷，依殺人未遂等罪起訴，台北地院審理，今判陳有期徒刑9年6月。可上訴。

檢警調查，陳長鴻1987年就曾因縱火罪依公共危險罪判刑，2011年父親離世後，認為遺產分配不均，兄弟姊妹們獲益較多，多次向母親和兄弟討錢失敗，懷恨在心，2025年8月中先去買了瓦斯罐、鋼珠、石墨粉、硫磺粉，準備到新北市新店區母親的住處附近引爆洩憤。

不過，陳長鴻沒做成爆裂物，同年月25日凌晨開車載著材料，把車停在新店區行政街巷弄中央，潑灑汽油後點燃，火勢迅速延燒到一旁民宅，現場不時出現爆炸聲，消防局出動大批人車救火，所幸傷者送醫急救後無生命危險，陳長鴻犯案後獨自回到租屋處，被警察循逮捕。

陳長鴻供稱，他只是想點火警告家人，不知道火勢會延燒到附近車輛與民宅，檢察官偵辦認為他應知道液態的汽油會帶動火勢，還刻意擺放鋼珠等危險物品，企圖藉高溫製造出爆炸效果、危害他人生命安全，偵查中聲押陳長鴻聲押2個獲准，依殺人未遂等罪起訴他。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

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縱火 爆炸 汽油 遺產

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