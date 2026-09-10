快訊

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

劉孟宜告訴法官，對張俊傑棄保潛逃並不了解，保證金「1000萬元是張本人的」，她是受託以自己的名義從張俊傑的二女兒帳戶提領後協助辦保。

劉女表示，9月1日張俊傑出準備庭當天，有聯絡張關心肺癌回診的問題，之後即未再與張聯絡。

法官也傳喚張俊傑的委任律師李岳洋、林譽恆表示意見。李岳洋說，對張俊傑逃匿「感覺錯愕」，上次開庭後他們主張國安監聽無證據能力後，張對訴訟有信心，曾說「這個官司可以打」，沒想到發生棄保潛逃的事。

林譽恆說，事發之初，李岳洋傳新聞連結給他「一開始以為是假新聞」，他本月4日曾經整理有關國安監聽的最高法院法律意見傳訊給張，張淡回「收到」，之後也未再與張聯絡。

檢察官到庭表示，張俊傑已破壞電子手環且下落不明，經法官拘提無著並發布通緝，顯已逃匿，建議沒收保證金。

法官表示，張逃匿正由檢察官偵緝，不過，如辯護人或劉孟宜有張的消息，可以向法院回報，至於保證金的事「就依法處理了」。

張俊傑在「高金素梅案」的角色關鍵，是全案24名被告中唯一遭羈押禁見者，移審庭中檢方全力說服法官押人未成。

檢方指控，張俊傑涉「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案，對張求處16年以上有期徒刑，張本月1日出庭時承認輕罪、否認犯貪汙重罪。

張俊傑偵查中羈押禁見4月，檢方今年6月9日起訴移審案件，張在羈押庭中獲得法院裁定以1000萬元交保，並限制出境、出海及配戴電子手環科技監控；裁定出爐當晚，張俊傑不到1小時籌足保證金，由劉孟宜出面替其辦保。

張逃匿後，法官發公函給劉女，命劉女在本周四以前將張俊傑帶到法院歸案，今並傳喚張俊傑、劉孟宜、辯護人開庭調查，張俊傑經點呼3次沒有報到。

張俊傑棄保潛逃，法官今傳喚張的具保人、張的外甥女劉孟宜（中）出庭調查。記者王聖藜 /攝影
張俊傑棄保潛逃，法官今傳喚張的具保人、張的外甥女劉孟宜（中）出庭調查。記者王聖藜 /攝影

無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅的前助理張俊傑棄保潛逃。聯合報系資料照

張俊傑 高金素梅 無黨籍 棄保潛逃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅陳姓助理接觸張俊傑 涉藏匿人犯5萬元交保、限制住居

高金素梅辦公室今再遭搜索 立法院證實了

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

高金素梅涉貪大帳房棄保逃亡 莊瑞雄：清白永遠是個問號

相關新聞

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒 有串供之虞裁定收押禁見

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月鄉公所村鄰長及代表餐會，席間有人拿麥克風高喊提選舉，幾天後張家豪帶酒贈送村長代表，張在訊問時否認送酒行賄，乃年前禮品致意。檢方認定他涉嫌行賄罪嫌重大且有串供之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，上午裁定准押。

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

高金素梅助理疑棄保潛逃！要沒收的1千萬是張俊傑「本人的」 外甥女：不知道人在哪裡

無黨籍立委高金素梅涉貪案「核心共犯」高金素梅的助理張俊傑偵查中羈押禁見，移審獲裁定1000萬元交保施以電子手環科控，張6日疑破壞設備棄保潛逃；法官今傳喚具保人、張的外甥女劉孟宜出庭。劉女說，9月1日曾聯絡張關心肺癌回診的問題，之後就未再與張聯絡，法官諭示依法裁定沒入保證金。

廣州政協吸收行政院前科長當共諜！鄭明嘉判10年半、胡鵬年判關5年

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，鄭吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，兩人被羈押禁見至今，台灣高等法院今依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭10年6月徒刑；胡則被依為大陸地區發展組織未遂罪判刑5年，可上訴。

體操選手世錦賽資格遭放棄　體協秘書長挨告背信

屏東縣體操選手潘采宸與李佳蔚世錦賽參賽機會遭中華民國體操協會放棄，民主進步黨籍立法委員徐富癸今天陪家屬到台灣屏東地方檢察...

台大生醫竹北院區遭小偷光顧 賊得手遭反鎖砸門逃下場曝

新竹台大分院生醫醫院竹北院區去年遭小偷闖入，張男深夜潛入7樓工務所及電器室，偷走衝擊起子機、電線、手推車等逾2萬元物品，離開時發現大門反鎖，竟拿現場工具破壞門鎖脫困。新竹地院依竊盜、毀損罪判應執行5月徒刑，得易科罰金15萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。