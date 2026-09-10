勾結中油「最貪執行長」徐漢浮報標案 廠商慘遭判賠8400萬並拆除工程

台灣中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪遭起訴審理，檢調續查發現，有廠商為順利取得中油大林煉油廠標案，竟透過掮客與徐漢勾結，將原本僅3000萬元的採購預算一口氣暴增至2億元，並約定浮報4200萬元不正利益由3人均分，中油事後依法解約，並向廠商求償及要求拆除廠區建物，高雄地院審理後，判廠商應賠中油8400萬元，並須將已施作的設施拆除恢復原狀。

判決書指出，中油煉製事業部大林煉油廠第五、六媒組工場於2019年間規畫將換熱氣冷卻水改為冰水系統，惟原公司李姓負責人得知後認為有利可圖，透過掮客劉姓男子找上當時的執行長徐漢，在惟原公司同意給予不正利益的條件下，徐漢指示將採購預算由3000萬元大幅提高至2億元，甚至撤換不願配合的承辦人員，最終促成惟原公司於2021年6月間以1億7257萬餘元順利得標。

檢調與中油事後查出，三方私下約定將標案中浮報的4200萬元作為佣金及不正利益，由李姓負責人、劉姓掮客與徐漢3人均分，每人各可分得1400萬元。

中油認為惟原公司以支付佣金等不正利益方式促成契約成立，嚴重違反政府採購法，於2022年8月發函解除契約。

法院審理時，惟原公司辯稱李男涉及刑事貪汙部分尚未確定，且支付不正利益係得標後的行為，與促成契約成立無關，縱使要計算不正利益，亦應以徐漢實際收受的790萬元賄款計算，而非以約定的1400萬元計算。

惟原公司也主張已在現場施作冷水機基座工程，主張以工程款697萬餘元抵銷、要求中油 支付工程款。

法官認為，前案判決已認定惟原公司確實以同意支付佣金及不正利益促成契約成立，依政府採購法規定，不正利益計算應以約定對價4200萬元為範圍，而非以實際交付金額為限，兩倍罰則即為8400萬元。

法官指出，契約既已解除，被告依法負有回復原狀義務，且工程未完工驗收合格，被告無權請求工程款，加上中油請求拆屋還地屬行為請求權，與金錢給付性質不同，不得主張抵銷。

法官因此判惟原公司除須賠償8400萬元及法定利息外，還必須將高雄市前鎮區土地上占地約340平方公尺的鋼筋混凝土基座全數刨除清運，並重新回填土方夯實、舖設混凝土回復原狀。