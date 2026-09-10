89萬寶物翡翠、夜明珠塞滿3行李箱 他深夜幫運載代價18萬

新竹鍾男明知友人深夜闖入新埔民宅行竊，仍騎車接應，幫忙載走裝滿現金、老酒、翡翠、夜明珠、黃金戒指、龍銀等總值約89萬2000元財物的行李箱，還把贓物藏在住處。新竹地院依收受、搬運贓物罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決書指出，林男與綽號「阿文」的成年男子，去年9月6日凌晨0時19分許前往新埔鎮一處住宅，見大門上鎖後，從屋旁巷子攀爬至2樓，破壞窗戶防盜鐵欄及玻璃窗侵入屋內；「阿文」稍後也攀爬至2樓，越窗進入住家搜尋財物。

2人陸續竊走電磁爐、水晶柱、現金6萬元、老酒20瓶、數件翡翠、夜明珠、蜜蠟、1兩黃金戒指、純銀長笛、錫製酒壺、龍銀硬幣等財物，總價值約89萬2000元，並拿屋內3個行李箱裝載贓物，凌晨3時19分許從1樓正門搬出。

檢方調查，「阿文」先拖著其中1個行李箱前往鍾男住處，林男則聯繫鍾男接應。鍾男明知行李箱內物品都是竊得贓物，仍於凌晨3時40分許騎機車前往新埔鎮，載回林男持有的2個行李箱，再將3箱贓物全部收受、藏放在自己住處。

屋主當天清晨5時許發現家中遭竊報警，警方調閱監視器追查，9月15日上午持搜索票前往鍾男住處搜索，查扣行李箱、紫水晶球、錫製水壺、象牙製雕像、陶瓷瓶、貴州毛臺酒、夜明珠戒指、珊瑚耳環、手珠、胸針、領帶夾、口風琴及酒杯等大批物品，相關贓物事後已發還被害人。

新竹地院審理時，鍾男坦承犯行。法官認為，他過去已有多次竊盜前科，先前案件曾分別遭裁定應執行1年6月及8年徒刑，接續執行後，2024年12月11日假釋出監，2025年4月21日保護管束期滿視為執行完畢，未滿5年又故意犯本案，構成累犯。

法官認為，鍾男前案與本案均屬財產犯罪，顯示他未記取刑罰教訓，對刑罰反應力薄弱，有加重其刑必要，最終依收受、搬運贓物罪判刑6月，易科罰金18萬元，供聯絡搬運贓物使用的手機也依法沒收。林男涉竊盜部分則由法院另行審結。