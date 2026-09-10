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宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒 有串供之虞裁定收押禁見

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭人檢舉送酒，檢調搜索傳訊22人到案說明，並查扣酒類禮盒等證物，案發今年2月鄉公所村鄰長及代表餐會，席間有人拿麥克風高喊提選舉，幾天後張家豪帶酒贈送村長代表，張在訊問時否認送酒行賄，乃年前禮品致意。檢方認定他涉嫌行賄罪嫌重大且有串供之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，上午裁定准押。

壯圍鄉長選舉四搶一，競爭激烈，不同陣營送禮疑雲傳得沸沸揚揚，張家豪是壯圍鄉公所秘書，這次代表國民黨投入選戰，月前被檢舉送酒。宜蘭地檢署昨天指揮調查站及警方，兵分多路執行搜索23處所，並傳訊包括頭城鎮漁會常務監事簡文魁等22人到案說明，經由檢察官黃明正、張立言及林禹宏漏夜偵訊，請回21人，張家豪被聲押。

據了解，農曆過年前因為有村長向壯圍鄉長反映，其它鄉鎮有舉辦村鄰長年終慰勞；壯圍鄉公所經討論後，今年2月間舉辦年終工作討論會及餐宴，單純邀請村鄰長、代表及農漁會業務有關人員席開二十餘桌，但當天包括民進黨鄉長參選人及無黨籍鄉長參選人都不請自來，各陣營逐桌敬酒時確有聊到選舉事，漁會常監簡文魁拿麥克風檯上致詞提及張家豪，張在席間站起來揮手致意。

餐會當天很多人提選舉，鄉公所承辦人員擔心違反行政中立，與鄉長沈清山溝通討論後決定改由鄉長私人支付這場餐費。但是在慰勞餐宴結束後，地方就傳出有人檢舉參選人送酒；根據當天與會的村鄰長說，並未看到有人送酒或送禮。

餐會結束後適逢農曆年前，張家豪送給村長及代表一瓶價值約600元清酒，有人在家、有人不在家，酒盒上貼有張家豪秘書的名片。張表示，每年年節前，他都會送禮感謝村長代表對鄉政支持；但檢方複訊時有人指出，張家豪送酒有提到希望支持他等語，雙方各說各話。

宜蘭地檢署上午發布新聞表示，被告張家豪涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99 條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，並向宜蘭地方法院聲請羈押及禁見；法院上午開羈押庭，裁定收押禁見。

壯圍鄉長選舉競爭激烈，除了藍綠各提名1人參選，還有2名無黨參選人，陷入混戰，近來地方上瘋傳有人送禮，包括醬油、咖啡禮盒、土豆仁湯禮盒等，檢舉滿天飛。張家豪原本聲勢還不錯，此次涉案遭收押，重創選情，妻子將接下來完成選舉之路。

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宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒，檢方訊問後認為恐有串供之虞，向法院聲請收押禁見，法院今天上午裁定准押禁見。圖／張家豪臉書
宜蘭壯圍鄉長參選人張家豪遭檢舉送酒，檢方訊問後認為恐有串供之虞，向法院聲請收押禁見，法院今天上午裁定准押禁見。圖／張家豪臉書

查到涉嫌行賄的清酒，價格大約600元。圖／地檢署提供
查到涉嫌行賄的清酒，價格大約600元。圖／地檢署提供

張家豪 宜蘭 鄉長 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 賄選

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