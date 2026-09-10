爆前國策顧問黃承國父喪「高階警官摺蓮花」蘇煥智挨告誹謗再獲無罪

前台南縣長蘇煥智2022年參選台北市長期間，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮花，黃提告加重誹謗罪嫌，檢方起訴，一審認為蘇的言論是否重傷政府、警界形象與黃無關，判決蘇無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審無罪判決。

蘇煥智是台灣維新黨召集人，他2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國的父親過世後，有民進黨立委去祭拜拈香，發現有一堆警察局長竟然都到「木柵國仔」家折紙蓮花。

蘇在臉書稱，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服呢？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇表示，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

黃承國認為蘇煥智誹謗，向檢方提告，檢察官認為，蘇的言論損及黃的名聲，將蘇起訴。

蘇煥智表示，跟他講這件事的是民進黨立委，不會造謠，黃是國策顧問、民進黨中常委，代表「英系」，英系人馬還有洪耀福、陳明文，這些人在蔡英文任內權力很大，發表文章時內政部長是徐國勇，黃與徐是「麻吉」，才加以評論。他是在批判蔡英文的用人政策，真正要講的是台灣政治黑金化。

一審認為蘇煥智轉述立委見聞，以此作為基礎表示意見，不足以詆毀黃承國的名譽，且黃身為公眾人物，應可受公評，判決蘇無罪。案件上訴，高院今維持一審判決。

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智。聯合報系資料照