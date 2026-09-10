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廣州政協吸收行政院前科長當共諜！鄭明嘉判10年半、胡鵬年判關5年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，為確保在大陸利益，鄭吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，兩人被羈押禁見至今，台灣高等法院今依國家安全法為大陸地區發展組織罪判鄭10年6月徒刑；胡則被依為大陸地區發展組織未遂罪判刑5年，可上訴。

高檢署起訴指出，鄭明嘉2008年赴大陸廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任，獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

胡鵬年原是行政院公共關係處科長，退休後前往廣州「南方學院」任教，2021年被鄭明嘉吸收，鄭利用胡為求保全在大陸教職的弱點，引誘胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組幹部陳彥達，由陳彥達直接交付任務給胡鵬年，要求吸收我國政治人物、現退役軍人，掌握政府部門及政治人物動態。

調查指出，鄭明嘉與胡鵬年多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與陳彥達面晤，再由陳彥達予以認證並交付任務，儘管多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但對我國家安全造成重大危害。

檢調去年9月間搜索約談後，經扣押手機發現有利用微信發展共諜等事證，檢方聲押禁見鄭明嘉、胡鵬年獲准至今。檢方認為，鄭明嘉矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少10年刑度；胡因坦承犯行，頗具悔意，建請法院量處適當刑度，但胡起訴後，在高院開庭時改口否認犯罪。

台商鄭明嘉涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年（左），在台發展共諜組織。聯合報系資料照
台商鄭明嘉涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年（左），在台發展共諜組織。聯合報系資料照

台商鄭明嘉（右）涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年，在台發展共諜組織。聯合報系資料照
台商鄭明嘉（右）涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年，在台發展共諜組織。聯合報系資料照

廣州 共諜 行政院

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