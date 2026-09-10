逼死豐原五口「李團長」遭民事求償...竟擺爛不出庭 再判賠226萬

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院刑事一審依銀行法等罪判她11年徒刑；其中2名被害人再提民事求償，李女羈押中稱「不願被提解到庭」，民事判她應給付2人226萬6000元，可上訴。

全案源於，李惠雯（45歲）生意失敗欠下巨額債務，2024年6月透過張姓美容師牽線認識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」、「變賣黃金賺取利潤」，騙了王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，甚至恫嚇、強索違約金逼到王家五口不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

台中地院認為，李女密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，朝王家人長期心理虐待，終導致一家五口不堪高壓恐嚇、沉重債務壓力走上絕路，痛斥她手段極為惡劣，應予重懲，依銀行法吸金、恐嚇取財及詐欺等罪，刑事一審今年5月20日她11年徒刑。

其中黃姓、林姓被害人再提民事求償，黃姓被害人說，透過張姓美容師認識李惠雯，李明知自己財務狀況不佳卻透過龐氏騙局謊稱經營團購，佯稱支付50至100萬元會費後，保證每月可獲利本金的10%利潤且保證還本，之後又以刷卡買黃金騙局，一共詐騙她223萬5575元，全額求償。

李惠雯因目前仍在羈押中，台中地院民事庭合法通知，李女則具狀表明「不願被提解到庭」，因此未於言詞辯論到場，也沒提出任何書狀聲明或陳述，視同自認。

民事庭查，黃姓被害人審理時稱，李女連同團購、車貸還欠她156萬6000元，黃金部分她都已全取回，可見尚欠156萬6000元，黃金投資損失63萬9575元則已全數受償，判李應給付黃156萬6000元。

林姓被害人則說，她也是在張姓美容師介紹下，遭李惠雯以團購、黃金投資話術詐騙，各損失53萬元、17萬元，求償70萬元；對此，李惠雯同樣未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

中院認定，李女詐騙林害她損失，依法應負侵權損害賠償之責，判李應給付林70萬元。