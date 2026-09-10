快訊

今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

蘋果iPhone Duo可用觸控筆！對決三星Galaxy Z Fold8摺疊機、1圖看7大比較

會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

逼死豐原五口「李團長」遭民事求償...竟擺爛不出庭 再判賠226萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院刑事一審依銀行法等罪判她11年徒刑；其中2名被害人再提民事求償，李女羈押中稱「不願被提解到庭」，民事判她應給付2人226萬6000元，可上訴。

全案源於，李惠雯（45歲）生意失敗欠下巨額債務，2024年6月透過張姓美容師牽線認識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」、「變賣黃金賺取利潤」，騙了王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，甚至恫嚇、強索違約金逼到王家五口不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

台中地院認為，李女密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，朝王家人長期心理虐待，終導致一家五口不堪高壓恐嚇、沉重債務壓力走上絕路，痛斥她手段極為惡劣，應予重懲，依銀行法吸金、恐嚇取財及詐欺等罪，刑事一審今年5月20日她11年徒刑。

其中黃姓、林姓被害人再提民事求償，黃姓被害人說，透過張姓美容師認識李惠雯，李明知自己財務狀況不佳卻透過龐氏騙局謊稱經營團購，佯稱支付50至100萬元會費後，保證每月可獲利本金的10%利潤且保證還本，之後又以刷卡買黃金騙局，一共詐騙她223萬5575元，全額求償。

李惠雯因目前仍在羈押中，台中地院民事庭合法通知，李女則具狀表明「不願被提解到庭」，因此未於言詞辯論到場，也沒提出任何書狀聲明或陳述，視同自認。

民事庭查，黃姓被害人審理時稱，李女連同團購、車貸還欠她156萬6000元，黃金部分她都已全取回，可見尚欠156萬6000元，黃金投資損失63萬9575元則已全數受償，判李應給付黃156萬6000元。

林姓被害人則說，她也是在張姓美容師介紹下，遭李惠雯以團購、黃金投資話術詐騙，各損失53萬元、17萬元，求償70萬元；對此，李惠雯同樣未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

中院認定，李女詐騙林害她損失，依法應負侵權損害賠償之責，判李應給付林70萬元。

「李團長」李惠雯逼死豐原五口、詐騙多人，面臨2名被害人民事求償竟不願到庭，民事再判她應給付2人226萬元。聯合報系資料照
「李團長」李惠雯逼死豐原五口、詐騙多人，面臨2名被害人民事求償竟不願到庭，民事再判她應給付2人226萬元。聯合報系資料照

豐原 龐氏騙局 黃金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市婦誤信假投資 臨櫃提領100萬稱「裝潢」警銀聯手保積蓄

影／租車行業者供車給詐團騙124人逾5200萬 還提供假合約誤導南警偵辦

假投資專坑退休族！醫師3個月被騙4千萬 9嫌洗錢鏈遭刑事局瓦解

送豬仔赴陸摘器官爽賺30萬顆泰達幣 江承恩集團誘3人遭訴求重刑

相關新聞

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

逼死豐原五口「李團長」遭民事求償...竟擺爛不出庭 再判賠226萬

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院刑事一審依銀行法等罪判她11年徒刑；其中2名被害人再提民事求償，李女羈押中稱「不願被提解到庭」，民事判她應給付2人226萬6000元，可上訴。

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

無黨籍立委高金素梅涉貪案，被視為高金素梅「大帳房」的前辦公室主任張俊傑涉詐助理費、協會補助款遭起訴，日前破壞科技設備監控棄保潛逃、通緝中。台北地檢署追查，高金的助理陳俊瑋涉與張見面、交付可疑物品，涉藏匿人犯罪嫌搜索拘提到案，昨複訊後五萬元交保、限制住居。

綠委林岱樺涉詐助理費 又爆吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺涉詐領一四九六萬元助理費案仍在法院審理，檢調續查發現林與胞弟林岱融等人，涉嫌利用所掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，挪作私用，公益侵占一三七九萬二九六九元。高雄地檢署偵結，依公益侵占等罪追加起訴林岱樺姊弟及林岱融的大學同學林威廷三人。

剪集會護欄鋼索辯救急 檢認非緊急起訴鍾佳濱

立法院前年十二月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索固定，民進黨立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪卻剪毀鋼索，台北地檢署昨依刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴二人。

兆基屋管風暴擴大 前董座李文詳涉背信100萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司名義，發行公司債侵占近7億投資款；檢調再查出，兆基前董座李文詳任職總經理期間，涉與會計師周益寬共謀作假帳、簽署不實查核報告，助李建成掏空兆基7億餘元資產，昨天搜索約談10人到案，台北地檢署訊後依背信罪命李文詳100萬交保、限制出境出海；周益寬漏夜偵訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。