影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

同案約談包括兆基業務主管劉備嘉30萬元交保、資金部經理鄭珺方20萬元交保、會計經理林俊宏20萬元交保；兆基時任副總李莉雯（李建成二姊）、兆基共同創辦人林佑任訊後請回。李文祥凌晨由親友辦保步行離去，未發表意見。

兆基屋管爆發財務危機後，8月5日兆基屋管董事會推選宏碁法人董事代表人李文詳擔任董事長，8月7日檢調大規模搜索約談李建成，宏碁當晚即發布重訊，指李文詳接任兆基屋管董事長後，發現公司存在內部管理缺失，辭去董事長、法人董事及總經理等職務，成為任期僅2天的「快閃」董座。

兆基屋管8月初爆發財務危機，李建成擬以1.6萬張未上市股票抵債，但投資人不接受，檢調發現李建成打算寄賣精品包變價，為防止脫產，緊急查扣數十個愛馬仕精品包、愛馬仕麻將組，以及8輛豪車。

檢調清查，李建成自2020年起，以投資「兆基屋管」名義，發行趙姬投資與寄居蟹管顧問公司兩家公司債，逾百名投資人投資高達18億元。但李建成卻侵吞近7億元款項，並將部分資金拿去幫前妻何思瑩購買精品包，幫自己購置豪車，償還信用卡債，生活奢靡。

李建成羈押後，專案小組過濾扣押證物，發現李建成除侵占投資款7億元，另於2020至2023年間，涉製作虛假交易等手法，指示財務、會計人員配合做假帳，陸續搬移兆基屋管逾7億元資金，會計師周益寬查核時，不僅未發現缺失，竟簽署「無保留意見」，李文詳疑知情隱匿護航，讓李建成把兆基當自家金庫，昨天發動第2波搜索，共約談10人到案，林佑任先前被檢方交保200萬元、限制出境出海，這次並未加保。

會計師周益寬涉協助兆基簽署不實查核報告，檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影

兆基屋管共同創辦人林佑任（中）被檢方2度約談，偵訊後請回。記者陳正興／攝影

兆基屋管副總李莉雯遭檢調約談，訊後請回。記者陳正興／攝影

兆基屋管前資金部經理鄭珺方涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影

兆基屋管前董事長李建成涉挪用14億資金，檢方聲押禁見獲准。聯合報系資料照

兆基屋管前會計經理林俊宏涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影

兆基屋管前董座李文詳（左）涉背信100萬交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影