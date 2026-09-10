快訊

外送專法上路墊高成本 foodpanda擬漲商家平台使用費

聽新聞
0:00 / 0:00

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

同案約談包括兆基業務主管劉備嘉30萬元交保、資金部經理鄭珺方20萬元交保、會計經理林俊宏20萬元交保；兆基時任副總李莉雯（李建成二姊）、兆基共同創辦人林佑任訊後請回。李文祥凌晨由親友辦保步行離去，未發表意見。

兆基屋管爆發財務危機後，8月5日兆基屋管董事會推選宏碁法人董事代表人李文詳擔任董事長，8月7日檢調大規模搜索約談李建成，宏碁當晚即發布重訊，指李文詳接任兆基屋管董事長後，發現公司存在內部管理缺失，辭去董事長、法人董事及總經理等職務，成為任期僅2天的「快閃」董座。

兆基屋管8月初爆發財務危機，李建成擬以1.6萬張未上市股票抵債，但投資人不接受，檢調發現李建成打算寄賣精品包變價，為防止脫產，緊急查扣數十個愛馬仕精品包、愛馬仕麻將組，以及8輛豪車。

檢調清查，李建成自2020年起，以投資「兆基屋管」名義，發行趙姬投資與寄居蟹管顧問公司兩家公司債，逾百名投資人投資高達18億元。但李建成卻侵吞近7億元款項，並將部分資金拿去幫前妻何思瑩購買精品包，幫自己購置豪車，償還信用卡債，生活奢靡。

李建成羈押後，專案小組過濾扣押證物，發現李建成除侵占投資款7億元，另於2020至2023年間，涉製作虛假交易等手法，指示財務、會計人員配合做假帳，陸續搬移兆基屋管逾7億元資金，會計師周益寬查核時，不僅未發現缺失，竟簽署「無保留意見」，李文詳疑知情隱匿護航，讓李建成把兆基當自家金庫，昨天發動第2波搜索，共約談10人到案，林佑任先前被檢方交保200萬元、限制出境出海，這次並未加保。

會計師周益寬涉協助兆基簽署不實查核報告，檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影
會計師周益寬涉協助兆基簽署不實查核報告，檢方諭令50萬交保。記者張宏業／攝影

兆基屋管共同創辦人林佑任（中）被檢方2度約談，偵訊後請回。記者陳正興／攝影
兆基屋管共同創辦人林佑任（中）被檢方2度約談，偵訊後請回。記者陳正興／攝影

兆基屋管副總李莉雯遭檢調約談，訊後請回。記者陳正興／攝影
兆基屋管副總李莉雯遭檢調約談，訊後請回。記者陳正興／攝影

兆基屋管前資金部經理鄭珺方涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影
兆基屋管前資金部經理鄭珺方涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影

兆基屋管前董事長李建成涉挪用14億資金，檢方聲押禁見獲准。聯合報系資料照
兆基屋管前董事長李建成涉挪用14億資金，檢方聲押禁見獲准。聯合報系資料照

兆基屋管前會計經理林俊宏涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影
兆基屋管前會計經理林俊宏涉背信20萬交保。記者陳正興／攝影

兆基屋管前董座李文詳（左）涉背信100萬交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影
兆基屋管前董座李文詳（左）涉背信100萬交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影

兆基屋管女業務劉備嘉涉背信30萬交保。記者張宏業／攝影
兆基屋管女業務劉備嘉涉背信30萬交保。記者張宏業／攝影

兆基 會計師 快閃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／兆基案風暴延燒 「快閃」董座李文詳捲涉入7億掏空送辦

兆基屋管風暴擴大 前董座李文詳涉背信100萬交保

兆基屋管遭挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

獨／國稅局高官貪汙延燒！再傳2會計師到案 追逃稅「隱形富豪」

相關新聞

醫師陳世瑀收回扣判刑6年…拖2年不入監已逃匿 遭通緝

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒、高歌的醫師陳世瑀，十七年前擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取上千萬回扣被判刑六年，卻多次變換戶籍地聲請暫緩執行，執行傳票始終無法有效送達，定讞至今兩年仍未發監。新北地檢署確認陳人間蒸發無法執行，沒入保證金發布通緝。

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

無黨籍立委高金素梅涉貪案，被視為高金素梅「大帳房」的前辦公室主任張俊傑涉詐助理費、協會補助款遭起訴，日前破壞科技設備監控棄保潛逃、通緝中。台北地檢署追查，高金的助理陳俊瑋涉與張見面、交付可疑物品，涉藏匿人犯罪嫌搜索拘提到案，昨複訊後五萬元交保、限制住居。

綠委林岱樺涉詐助理費 又爆吞1379萬政治獻金

民進黨立委林岱樺涉詐領一四九六萬元助理費案仍在法院審理，檢調續查發現林與胞弟林岱融等人，涉嫌利用所掌控的公司開立大量虛偽發票申報立委政治獻金，挪作私用，公益侵占一三七九萬二九六九元。高雄地檢署偵結，依公益侵占等罪追加起訴林岱樺姊弟及林岱融的大學同學林威廷三人。

剪集會護欄鋼索辯救急 檢認非緊急起訴鍾佳濱

立法院前年十二月排審選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案，公投護台灣聯盟申請集會，警方架設護欄並用鋼索固定，民進黨立委鍾佳濱和參與集會的男子黃英豪卻剪毀鋼索，台北地檢署昨依刑法毀損公務員職務上掌管之物品罪起訴二人。

影／會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押；檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

兆基屋管風暴擴大 前董座李文詳涉背信100萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司名義，發行公司債侵占近7億投資款；檢調再查出，兆基前董座李文詳任職總經理期間，涉與會計師周益寬共謀作假帳、簽署不實查核報告，助李建成掏空兆基7億餘元資產，昨天搜索約談10人到案，台北地檢署訊後依背信罪命李文詳100萬交保、限制出境出海；周益寬漏夜偵訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。