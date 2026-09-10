兆基屋管風暴擴大 前董座李文詳涉背信100萬交保

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司名義，發行公司債侵占近7億投資款；檢調再查出，兆基前董座李文詳任職總經理期間，涉與會計師周益寬共謀作假帳、簽署不實查核報告，助李建成掏空兆基7億餘元資產，昨天搜索約談10人到案，台北地檢署訊後依背信罪命李文詳100萬交保、限制出境出海；周益寬漏夜偵訊。

同案約談包括兆基業務主管劉備嘉30萬交保、資金部經理鄭珺方20萬交保、會計經理林俊宏20萬交保；兆基時任副總李莉雯（李建成二姊）、兆基共同創辦人林佑任請回。

兆基屋管爆發財務危機後，第二大股東宏碁法人代表李文詳接任董事長，但才擔任兩天時間，宏碁即發布重訊，指李文詳接任兆基屋管董事長後，發現公司存在內部管理缺失，閃辭董事長、法人董事及總經理等職務，成為「快閃」董座，如今被查出暗助李建成掏空資產，隱匿財報事實，遭檢調搜索約談。

兆基屋管前董座李文詳涉背信100萬交保、限制出境出海。記者陳正興／攝影