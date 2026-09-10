影／兆基案風暴延燒 「快閃」董座李文詳捲涉入7億掏空送辦

包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司名義，發行公司債卻侵占近7億投資款，拿去購買精品包、豪車，過豪奢生活，月前疑似要脫產遭檢方羈押；檢方又查出，兆基時任總經理李文詳、會計師周益寬涉作假帳、簽署不實查核報告，協助李建成掏空兆基7億餘元資產，今搜索約談10人到案，李文詳深夜移送北檢複訊。

兆基屋管爆發財務危機後，第二大股東宏碁法人代表李文詳接任董事長，但才擔任兩天時間，宏碁即發布重訊，指李文詳接任兆基屋管董事長後，發現公司存在內部管理缺失，閃辭董事長、法人董事及總經理等職務，成為「快閃」董座。

同案約談包括李建成二姊李莉雯（兆基副總）、兆基屋管共同創辦人林佑任、兆基資金部經理鄭珺方、會計經理林俊宏、會計人員陳韻如、業務人員劉備嘉等；林俊宏訊後20萬元交保、李莉雯、林佑任請回，林佑任先前被檢方諭令200萬交保、限制出境出海。

兆基爆發財務危機後，李建成擬以1.6萬張未上市股票抵債，但投資人不接受，檢調發現李建成8月6日打算寄賣精品包變價，為防止脫產，緊急查扣數十個愛馬仕精品包、價值40萬的愛馬仕麻將組，以及李建成代步用的8輛豪車。

據了解，李建成侵占的投資款，大多都拿去幫前妻何思瑩買精品包，何女常在臉書PO文高調炫富，調查局8月搜索何女住處時，發現屋內堆滿愛馬仕包，其中不乏要價數百萬元的限量珍稀款。

檢調根據搜索扣押物發現，李建成除侵占投資款7億元，還在2020至2023年間，涉以製作假交易等手法，挪用母公司兆基屋管逾7億元資金，會計師周寬益竟然簽署「無保留意見」，時任副總李文詳疑似也知情隱匿，並指示財務、會計人員配合做假帳，專案小組9日兵分11路發動第2波搜索，約談李文詳共10人到案。

兆基屋管時任副總李莉雯（李建成二姊）被檢調約談。記者陳正興／攝影

兆基屋管前董座李文詳涉7億掏空被調查局約談到案。記者陳正興／攝影

兆基屋管會計經理林俊宏20萬交保。記者陳正興／攝影

會計師周益寬涉簽不實查核報告，疑助李建成掏空兆基資產，遭檢調約談到案。記者張宏業／攝影

兆基屋管共同創辦人林佑任2度被檢調約談。記者陳正興／攝影