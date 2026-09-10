醫師陳世瑀收回扣判刑6年 拖2年不入監已逃匿 遭通緝

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中（右）在疫情期間同席飲酒高歌的名醫陳世瑀（左），因收取回扣遭判刑定讞已２年，至今行蹤不明發監執行無著，新北檢日前已對其發布通緝。圖／翻攝自網路

曾與政務委員、衛生福利部前部長陳時中在疫情期間同席飲酒、高歌的醫師陳世瑀，十七年前擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向醫材廠商收取上千萬回扣被判刑六年，卻多次變換戶籍地聲請暫緩執行，執行傳票始終無法有效送達，定讞至今兩年仍未發監。新北地檢署確認陳人間蒸發無法執行，沒入保證金發布通緝。

據了解，原名陳識中的陳世瑀在貪汙案定讞後，曾在台北、宜蘭兩地間更換戶籍地址，最後戶籍落在宜蘭，新北檢囑託宜蘭地檢署代為執行，檢方多次傳喚、拘提，最後確認他已失蹤。

另外，陳世瑀先前在桃園、新北皆有涉案，各以十萬元交保，他失蹤後檢方認為洪姓、黃姓具保人經合法通知，未遵期通知或帶陳到案執行，聲請沒入共廿萬元保證金，高等法院日前也裁准沒入黃的十萬元保證金。

二○○九年間，陳世瑀利用身為心臟內科主任，負責籌措醫院成立心導管中心，藉由高階心臟彩色超音波儀等採購案，收取三家廠商各五至一一五五萬元不等回扣，其中二百萬元分次匯入當時還是女友的妻子帳戶。

陳世瑀被依收受賄賂、洗錢等五罪各處十月至二年四月不等徒刑定讞，法院定執行刑為六年，不料陳除變更戶籍，還不斷具狀聲請暫緩執行，技術性延後發監長達兩年。

檢方經依法傳喚、拘提未果，認定陳已逃匿。