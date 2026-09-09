93歲婆婆往生陸媳裝箱拋淡水河家屬求重判 遺棄屍體判1年

陸籍殷姓婦人去年驚見年邁婆婆陳屍家中，竟將遺體裝入行李，搭乘捷運到淡水站外淡水河畔拋屍，士林地檢署依遺棄屍體罪起訴。

士林地院今判她1年徒刑。

士林地院表示，殷婦（40歲）2025年8月5日下午2時許至翌日下午1時許間，在新北市淡水區住處發現93歲王姓婆婆已死，竟將遺體裝入行李箱，拖至北捷關渡站，搭乘捷運到淡水站，在站外河邊將王拋屍後離去。

家人發現婆婆失蹤，報警尋人。警方8月26日上午9時接獲通報，有人在淡水區中正東路河岸邊淨灘時發現零星骨骸，清查比對後確認是王老婆婆遺骨。

法官審酌殷婦見婆婆往生，不思通知家屬依循習俗將遺體埋葬，竟將遺體拖至淡水河恣意棄置，欠缺對生命延續與終結的尊重，使往生者無法安葬、使家屬無法追思逝者；考量殷婦犯後坦承犯行，態度尚可，依遺棄屍體罪判刑1年。

據悉，王老婆婆育有2子、5女，各自成家，小兒子先前赴陸工作，與殷婦結婚，後來改至越南工作，去年初才將妻子接回台灣生活，婆媳兩人同住淡水公寓。

家屬去年8月6日發現婆婆失蹤，報警並上網貼文求助仍無果，8月17日發現殷婦將行李箱水洗後晾乾，覺得可疑再度報警調查。警方調閱監視器畫面，發現殷婦8月6日拖著行李箱到北捷淡水站外河濱公園徘徊，直至下午5時才離開，懷疑她涉有重嫌。

警方8月19日重回王婦家中採證，仍未發現血跡、打鬥、破壞等跡象，直到8月23日才突破殷婦心防。她稱8月5日下午發現婆婆不知何故猝死，擔心被責怪沒將長輩顧好，不知如何處置，伴屍一夜後決定棄屍。

殷婦偵查中坦承犯行，士林地檢署檢察官清查相關筆錄、勘查報告、法醫鑑定書、監視器畫面，認定她涉刑法「遺棄屍體罪」，今年5月偵結起訴。

法院審理期間，殷婦指稱婆婆生前健康狀況不穩、已臥病在床，但家屬批她說謊，指死者失蹤前還曾外出運動，請法院重判，法官則提醒審理範圍為遺棄屍體部分。