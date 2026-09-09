網紅「仙塔律師」聲請解除限制出境駁回 法官：她有資力逃亡

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，一審依洗錢罪判有期徒刑5月；李女聲請解除限制出境，合議庭認為李女社經地位高，也有資力逃亡，駁回聲請。

靈骨塔投資詐騙集團成員吳芳儀、呂英菖等2022年起從事投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，2025年4月檢方聲押吳芳儀獲准，準備查扣吳女資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原委任律師趙浩程辯護，趙請李宜諪代班，李女再找律師蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的陳永山賣掉金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

檢警2025年6月拘提李宜諪諭以70萬元交保，限制李女出境出海8月，再依洗錢、洩密罪偵結起訴，李女一度否認洗錢，後改口認罪，今年7月7日依洗錢罪判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金8萬元。

李宜諪日前聲請解除限制出境處分，合議庭認為，她於2025年6月30日起限制出境、出海8月，法院2026年3月1日起延長限制出境、出海8月，一審雖宣判，不過，檢察官、李宜諪均已提起上訴，案子未判決確定。

裁定指出，李宜諪為執業律師，社經地位高，有一定資力可供逃亡並於海外生活，有相當理由足認她有逃亡之虞，李女的限制出境、出海原因及必要性仍存在，有繼續對她限制出境、出海的必要。

裁定說，李宜諪雖稱審理中均按時出庭，不過，衡以我國司法實務經驗，多有被告於偵審程序中配合調查、遵期到庭，且於國內尚有家人及相當有資產的情況下，猶棄保潛逃，致案件無法續行審判及執行；李女的洗錢案尚未確定，仍有在確定前潛逃海外的可能，她聲請解除限制出境、出海，應予駁回。