花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

花蓮秀林鄉長王玫瑰及丈夫胡智民分別參選下屆縣議員及鄉長，檢調偵辦兩人涉嫌發放現金、禮品及提供免費餐會等不正利益給選民，依涉犯選罷法等罪聲請羈押，花蓮地院下午准押，連同涉及提供善款的公益社團徐姓負責人，3人都羈押禁見。

年底選舉，王玫瑰鄉長任滿登記參選縣議員，胡智民登記參選秀林鄉長，卻遭羈押。縣選委會表示，兩名參選人已完成資格審查階段，並函送中選會審認，除非有貪汙、違反選罷法判刑確定等選罷法26條規定的情事，否則參選資格不受影響；縣府表示，尚未收到裁定結果，待收到法院公文後將依法指派代理鄉長。

花蓮檢調偵辦王玫瑰、胡智民涉嫌賄選一案，主要是接獲檢舉，兩人今年3月辦生日餐會，以及4月村長、村幹事赴外縣市交流有涉及賄選情事。

據了解，檢調查獲兩人在生日餐會上邀宴鄉民，又在交流活動以生日等理由致送1到2千元不等現金，對象都是具有投票權的選民，上周登記截止後，昨天發動搜索，將王玫瑰、胡智民、小太陽關懷協會徐姓負責人及多位參與餐會的鄉民帶回偵訊。

檢調懷疑兩人涉賄的部分資金來自小太陽關懷協會的善款，而善款來源多元，其中也包括秀林鄉公所撥給的地方回饋金，認為徐姓負責人也涉賄並涉及公益侵占罪嫌，且有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，一併聲押3人獲准。