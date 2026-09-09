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長達11日未探視、供食…婦人營養不良致死 長女被判刑5月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

鄭姓婦人為香港移民不擅國、台語，平日無法自行外出購物，需仰賴長女前往其租屋處探視，並攜帶必要食物供她食用，鄭婦今年初被發現因營養不良導致多重器官衰竭死亡，檢警追出長女竟長達11日未予探視及供食顯有疏失，法官認長女犯過失致人於死罪判刑5月，可易科罰金。

檢方起訴，鄭婦的兩名女兒2年前將共有房屋出售，因有部分款項尚未清償，雙方因而約定由長女負責扶養母親，並承租位在台南的套房供母親住居，然而，鄭婦為香港移民不擅國、台語，平日無法自行外出購物，需仰賴長女攜帶食物至住居所，供她食用，以維持身體機能。

然而，長女本應注意照護母親生活起居，並注意給予足量飲食及營養補給，竟疏於照料，於去年12月24日攜帶食物前往探視後，即未前往探視並攜帶充分及必要食物供母親食用，導致母親營養不良，且也因未能及時發現而將母親送醫診治，致鄭婦約於去年12月28日前後因營養不良導致多重器官衰竭死亡。長女於今年1月4日晚間7時48分許前往探視時，才發現母親陳屍住居所。

長女於偵查時坦承不諱，與妹妹、房東證述情節相符，並有案發地點外監視器影像畫面、現場照片、員警職務報告佐證。同時，經檢警會同法醫相驗及解剖，證明死者確因營養不良致多重器官衰竭死亡。案經檢察官相驗後自動檢舉偵辦。

台南地院指出，長女於發現母親死亡後，即向警方報案等情，核與刑法自首規定相符，依法減輕其刑。　

台南地院審酌，被告為鄭婦的女兒，知悉母親不擅國、台語，平日無法自行外出購物，需仰賴她攜帶食物至其住所，始能維持其身體機能，且已與妹妹約定由她負責照料母親生活起居，妹妹不知母親實際住居所等情，竟長達11日未探視母親，致母親因營養不良導致多重器官衰竭死亡，顯有重大疏失。

同時，她坦承犯行，犯後態度良好，妹妹對於本件以簡易判決處刑無意見等一切情狀，法官認她犯過失致人於死罪處5月刑，可易科罰金。

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台南地院指出，女兒知悉母親平日無法自行外出購物，需仰賴她攜帶食物至其住所，竟長達11日未探視，致母親因營養不良導致多重器官衰竭死亡，法官認女兒犯過失致人於死罪判刑5月。聯合報系資料照
台南地院指出，女兒知悉母親平日無法自行外出購物，需仰賴她攜帶食物至其住所，竟長達11日未探視，致母親因營養不良導致多重器官衰竭死亡，法官認女兒犯過失致人於死罪判刑5月。聯合報系資料照

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