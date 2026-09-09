兆基屋管總公司被挪用逾7億！閃辭董座李文詳列被告 檢調約談10人

包租代管龍頭「兆基屋管」前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債卻未兌付利息，涉侵占近7億投資款，購買精品包等物過著奢華生活，目前羈押禁見。台北地檢署追查發現，李建成另涉嫌挪用兆基屋管總公司款項逾7億元，時任總經理李文詳被列為被告，今搜索9人、約談李等10人到案。

兆基屋管風暴後，兆基屋管第二大股東宏碁的法人代表李文詳接任董事長，宏碁在今年8月7日發布重訊，李文詳接任兆基屋管董事長後發現公司存在內部管理缺失，當董座2天閃辭，辭去董事長、法人董事及總經理等職務。

趙姬投資、寄居蟹管理顧問公司爆債務危機，逾百名投資人組成自救會，有受害投資人向調查局檢舉公司債無法兌付利息，且李建成協商以未上市股票抵債，估算約11億元，要求投資人不要提告求償等，但投資人高度疑慮並未接受。

檢調火速蒐證，李建成涉嫌投資趙姬、寄居蟹2家公司，2020年起發行公司債，涉嫌將近7億元的投資款項挪作私用，且8月6日打算二手寄賣大批精品包變價，決定緊急收網；8月7日發動首波搜索，專案小組發現，李建成與前妻生活奢靡，屋內不乏名牌家飾用品，還有愛馬仕的麻將組，住處收藏高達數十個愛馬仕、香奈兒、Fendi等精品名牌包，還有名牌胸針、墨鏡等物品，另也查扣賓利、賓士等公司車、個人代步車輛共8輛。

北檢追查另發現，除了侵占投資款近7億元，李建成在2020年至2023年間，涉嫌挪用兆基屋管逾7億元，懷疑財務、會計人員協助做假帳，幫忙隱匿，涉背信、侵占等罪嫌。今專案小組兵分11路搜索李文詳等9人住居所，並約談趙姬投資的業務人員、兆基財務人員、周姓會計師、及時任總經理李文詳到案說明，今晚將陸續移送北檢複訊。

李建成日前到案後羈押禁見獲准；同案被告談兆基屋管共同創辦人、寄居蟹管理顧問公司負責人林祐任，檢方依背信罪命200萬交保、限制出境出海；李建成與前妻何思瑩日前回國後到案說明，以100萬交保、限制出境出海。

兆基屋管共同創辦人林佑任涉協助前董事長李建成涉侵投資款，檢方諭令200萬交保、限制出境出海。聯合報系資料照

兆基屋管前董事長、趙姬投資負責人李建成（圖）涉侵占、背信等罪遭羈押禁見。聯合報系資料照