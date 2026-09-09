宜蘭壯圍鄉長選舉激戰檢舉滿天飛 張家豪被檢舉送酒...檢調偵辦中

宜蘭縣壯圍鄉長選舉四搶一，競爭激烈，不同陣營送禮疑雲傳得沸沸揚揚，有人檢舉國民黨參選人張家豪送酒，檢調今天展開搜索約談，疑似今年2月在村鄰長餐會中發送酒水，但根據與會村鄰長表示當天並沒有人送禮或送酒。檢方目前朝向違反違罷法行賄罪偵辦，進一步釐清案情。

宜蘭地檢署檢察官黃明正今天上午指揮調查站及警方兵分多路，前往壯圍鄉公所及參選人張家豪住處等地搜索，查獲幾瓶酒水，約談20多人到案說明，包括頭城區漁會常務監事簡文魁在內，目前仍在訊問。

據了解，農曆過年前因為有村長向壯圍鄉長反映，人家別的鄉鎮有舉辦村鄰長年終慰勞，於是壯圍鄉公所討論後，今年2月間舉辦年終工作討論會及餐宴，單純僅邀請村鄰長及農漁會業務有關人員席開二十餘桌，但當天包括民進黨鄉長參選人及無黨籍鄉長參選人都不請自來，各陣營逐桌敬酒時，支持者確有提及選舉事。

事後，鄉公所承辦人員擔心違反行政中立，與鄉長沈清山溝通討論後，決定改由鄉長私人支付這場餐費。但是在慰勞餐宴結束後，地方就傳出有人檢舉參選人送酒；可是根據當天與會的村鄰長說，席間是有聽到提到選舉，並未看到有人送酒或送禮。

至於檢調在張家豪住家查到的幾瓶酒水，係因他擔任鄉公所秘書平常宴請朋友或送村鄰長地方人士，張表示未涉選舉。

壯圍鄉長選舉競爭激烈四選一，除了藍綠各提名1人參選，還有2名無黨參選人，陷入大混戰；近來地方上瘋傳有人送禮，包括醬油、咖啡禮盒、土豆仁湯禮盒等，檢舉滿天飛，張家豪被檢舉應該不會是第一件，其它陣營參選人小心踩到紅線。