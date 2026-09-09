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民雄前鄉代會主席周榮茂服刑中 再爆涉公墓光電貪汙遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉前鄉民代表會主席周榮茂因涉賄選等案入監服刑中，嘉義地檢署查出周男任職主席期間，涉嫌利用監督鄉政職權，介入民雄鄉公墓設置太陽光電標租案，私下串通光電業者洩漏招標內容、護航特定廠商得標並期約鉅額開發費，甚至先行收取現金200萬元賄款，全案偵查終結，檢方依貪汙治罪條例起訴周男及涉案業者等5人。

檢方調查，周男於2018年間起意推動公墓用地設置太陽能光電，隨後居中牽線光電工程業者，涉嫌以每峰瓩2500元向業者索取開發費，預估不法利益達4000萬元。周男利用監督公所職權，促使公所辦理標租案，並在招標前安排業者與公所承辦人員接觸，量身打造投標資格與招標規範，藉此讓特定合作廠商取得優勢。

2022年8月該標案甄選時，周男涉嫌向公所甄選主管請託暗示，使該合作廠商順利獲選為優勝廠商。周男隨後以競選鄉民代表需要資金為由，以借貸名義向業者索取200萬元現金賄款。未料廠商事後評估成本過高，於2023年3月放棄加價導致廢標，業者考量周男先前曾出力協助，協議不收回該筆200萬元款項，另透過提高其他光電案場收購價金方式分攤賄款支出。

嘉義地檢署偵查終結，認定周男涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第3款職務上行為收受賄賂罪嫌，李姓、林姓、曾姓、劉姓等4名業者涉犯同條例不違背職務行賄罪嫌，依法將5人提起公訴，並向法院聲請沒收周男犯罪所得200萬元。

周榮茂因涉詐領公款案遭判刑6年2月，4年前連任鄉代失利，又涉及現金賄選遭判4年徒刑，褫奪公權5年，目前服刑中。

服刑中又添一案！前鄉代涉介入民雄光電標租，嘉檢依貪汙罪起訴。聯合報系資料照
服刑中又添一案！前鄉代涉介入民雄光電標租，嘉檢依貪汙罪起訴。聯合報系資料照

公墓 貪汙 光電

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