年輕男女生子無力養育 勵馨促成結婚12年膝下無子夫妻收養法官裁准

一對年輕男女未婚生子無力扶養，原生家庭也幫不上忙，透過勵馨社福基金會媒合，去年9月與結婚12年，丈夫為律師、妻子有穩定職業的夫妻簽訂收養契約書。孩子與養父母生活近1年後，收養人向法院聲請認可，法官認收養符合被收養人最佳利益裁准。

基隆地方法院家事法庭裁定指出，勵馨基金會媒合出具收出養評估報告中，提及被收養人的生父母，生育時都年紀尚輕，雙方生活經濟及伴侶關係不穩定，無餘力給孩子長期的照顧承諾及穩定的成長環境。生母原生家庭無意願養育照顧，生父則考量原生家庭環境功能不利孩子成長，討論後決定出養。

基金會評估，生父母能穩定配合出養程序，維持聯繫與參與，出養童已進入收養家庭共同生活，適應情形穩定，生活照顧完善，並已建立情感依附關係。以兒童最佳利益為原則，評估有出養之必要性。

基金會也認為收養人為合適對象，因為夫妻歷經不孕，對孩子是否有血緣關係不在意，也想透過收養滿足成為父母的期待，收養意願與動機一致，對於教養態度及理念也有共識，重視被收養人自主發展，也能從實際照顧經驗中調整適合被收養人的照顧方式。

法官參酌聲請人主張，以及基金會訪視評估報告及法院調查結果，認被收養人確有出之必要性。收養人夫妻的丈夫為律師，妻子為法律事務所經理兼財團法人專案部主任，具有提供穩定生活環境給被收養人的能力。

法官認為，收養人夫妻婚姻關係穩定，對照顧被收養人也有明確的分工及管教方式，可給被收養人完整家庭生活及妥適照顧。被收養人去年9月29日即與收養人共同生活，收養人將被收養人視若己出，已建立穩定依附情感，試養情形良好，收養應符合被收養人最佳利益，依法應予認可，並追溯自簽訂收養書面契約時，讓彼此身分及權利義務名實相副。