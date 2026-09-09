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討200元電話費被拒…台中逆子連打耳光掐死母 國民法官判無期徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓推拿師向年近80歲母親討要200元電信費遭拒，憤怒下竟朝對方連賞巴掌，再猛力掐脖、摀住口鼻釀母親窒息慘死，林作案後打給警方稱「我把媽媽殺了。」台中地院國民法庭本周起密集審理3天，今依依殺害直系血親尊親屬罪判這名逆子無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

台中地院本周一起連續3天密集審理，公訴檢察官對林男求處19年徒刑，被害家屬的告訴代理人則主張無期徒刑，中院國民法庭今下午4點宣判，依殺害直系血親尊親屬判林男無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，林男（59歲）和母親在大里區經營推拿按摩店，因母親年邁體力下滑，幾乎都由林男負責替客人按摩，但母子間相處會有爭執，警方過去就曾接獲林男朝母子掐脖施暴情形。

2025年4月11日晚上7點多，林男在家向母親討要200元電信費，林母拒絕並斥責他一頓，林怒火中燒，先朝母親猛賞了好幾下巴掌，又徒手狠掐她脖子、摀住口鼻，造成林母缺氧倒地昏迷，臉部、脖子及雙手都有瘀傷。

當時林男在樓上的姪子聽見吵架聲，打電話給媽媽告知舅舅和外婆疑似有衝突，林的妹妹很快就趕回家查看，一進門驚見母親倒臥在地上一動也不動，緊急送往醫院時已經失去呼吸心跳，經搶救後仍因窒息死亡。

據了解，林男當天有喝酒，情緒失控對母親施暴後，多次打電話報警稱「我把媽媽殺了。」警方介入處理時，初期因林母死因尚不明確，且林男酒醒後又改口推託、閃避，先是稱互相拉扯推倒，後又改口母親年邁，認為爭執過程她才身體不適，僅承認傷害母親，否認殺人。

檢方先依傷害致死罪嫌將林向法院聲押獲准，後續經法醫解剖發現，林母脖子有遭外力掐握痕跡，口鼻也一度遭覆蓋，明顯遭人施以外力才窒息死亡，客觀證據都與林男辯詞不符。

檢方判斷後，不採信林辯詞，認為他明知母親年邁，卻朝她猛力掐脖、摀住口鼻，具有殺人故意，偵結改依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴他。

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台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 無期徒刑 國民法官

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