一怒走進死胡同…碧潭溺殺2女兒判16年半 陸配放棄上訴：延押沒意見

新北一名簡姓陸配跟隨白姓丈夫來台居住，長期與公婆同住產生爭執，一氣之下帶著8歲、10歲女兒走入碧潭，釀成小姊妹溺斃悲劇，一、二審均判刑16年6月，並遭羈押迄今。台灣高等檢察署日前上訴三審，高院今（9）日提訊在押簡女，針對是否延長羈押，她表示沒意見。

高院今日下午召開訊問庭，並提訊在押簡女，處理延長羈押事宜。提及監所生活，簡女自曝有在上課，目前也有在看身心科、規律服藥；針對二審判決，她當庭表示尊重，目前並無上訴，未來是否繼續羈押，沒有意見。

不過，檢方則認為，簡女羈押原因尚未消滅，仍有羈押必要，建請法院裁定延押。

簡女為大陸湖南省人，2013年與無業的台籍白姓丈夫相識交往，婚後曾共同經營電商、紋繡事業，月收入一度高達20萬人民幣，不料卻因故與合夥人爆發衝突，遭持高腳杯砸瞎左眼，失去經濟能力，最終舉家搬回台灣投靠夫家，與公婆同住。

然而，簡女與公婆衝突不斷。2024年7月2日上午，簡女與白姓丈夫、公婆再度發生爭吵，便自新北市中和區帶著2名女兒到碧潭，並以拍照為由，牽著一對孩子從岸邊下水後放手，任由女兒們被水流沖走溺斃，再自行游回岸邊離去。

一審國民法官庭審理認為，考量她利用信任使2個女兒下水，女兒因不諳水性及身高不足而溺斃，害得家庭破裂，犯行重大，但審酌她左眼失明、患有身心疾病，且具勞動能力及意願、社會復歸性高，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判刑16年6月。

上訴至二審，簡女哭訴，公婆對於生活細節要求苛刻，不僅限制她炒菜做飯的方式、水果要用特定的水清洗，就連洗衣服也不可以開空調、小孩寫作業都不能開燈和風扇。對此，她也曾詢問丈夫能否搬出去，卻遭到否決。

面對公婆要求，簡女自認有努力去做，但不知道為什麼，走著走著就走到死胡同裡面，也強調自己沒有報復之心，日前遭二審駁回上訴，維持一審判決。

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